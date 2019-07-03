İtalya, AB disiplin sürecini atlattı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İtalya'nın kamu borcunu azaltma taahhüdünün ardından ülkeye yönelik disiplin süreci başlatmamaya karar verdi.

AB Komisyonu üyeleri haftalık Kolej toplantısı için Brüksel'de bir araya geldi.

Toplantıda, yüksek kamu borcu nedeniyle İtalya'ya disiplin süreci başlatılıp başlatılmayacağı konusu görüşüldü.

Toplantı sonrasında basına açıklama yapan AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, "AB Komisyonu, İtalya'ya bu aşamada borçlarından ötürü aşırı açık prosedürü başlatılması gerekmediği sonucuna vardı." dedi.

İtalya'nın yılın ikinci yarısındaki bütçe uygulamalarını yakından takip edeceklerinin altını çizen Moscovici, İtalya'nın 2020 taslak bütçe planını 15 Ekim'e kadar AB Komisyonuna sunması gerektiğini, bu bütçeyi de çok dikkatli şekilde değerlendireceklerini kaydetti.

- Haziranda disiplin süreci başlatılması önerilmişti

AB Komisyonu, haziranda İtalya'nın yüksek kamu borcunu düşürmeye yönelik etkin önlem almadığı gerekçesiyle disiplin süreci başlatılmasını önermişti.

İtalya, kamu harcamalarını azaltacak ve gelirlerini arttıracak tedbirler alacağını açıklamıştı.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'larının (GSYH) yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'larının yüzde 60'ını geçmemesi şartı bulunuyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin, AB Komisyonuna bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.

Aksi takdirde söz konusu ülkeye yönelik "aşırı açık prosedürü" adlı disiplin süreci uygulanabiliyor. Disiplin süreci sonunda ülkeye ekonomik yaptırımlar söz konusu oluyor.

İtalya, Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu ülke konumunda bulunuyor. İtalya'nın kamu borcu, mevcut durumda GSYH'sinin yüzde 132'sini aşıyor.