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İtalya ile fındık için iş birliği projesi

- Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük: - "Proje kapsamında Torino'ya önümüzdeki süreçte teknik gezi organize edilecek. Bu etkinlikte hem Torino Ticaret Odasının idari süreçlerini inceleme hem de bölgedeki işletmelerde gerçekleştirilen çikolata üretimini yerinde görebilme imkanı olacak"

İtalya ile fındık için iş birliği projesi
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GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, Türk fındığının dünya piyasalarında hak ettiği değeri görmesini hedefleyen proje kapsamında Torino'ya önümüzdeki süreçte teknik gezi organize edileceğini belirterek, "Bu etkinlikte hem Torino Ticaret Odasının kurumsal işleyişini inceleme hem de bölgedeki işletmelerde gerçekleştirilen çikolata üretimini yerinde görebilme imkanı olacak." ifadesini kullandı.

Bölük, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun Ticaret Borsası liderliğinde, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile İtalya'nın Torino Ticaret Odası iş birliğiyle Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı kapsamında Giresun adına bir projeye daha imza atıldığını kaydetti.

Proje ile Giresun'un tombul fındığının katma değerinin artırılması ve dünya piyasalarında hak ettiği değeri görmesinin amaçlandığına işaret eden Bölük, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde düzenlenen törende kurumlar arasında sözleşme imzalandığı ve proje faaliyetlerinin 1 Nisan itibarıyla başladığını vurguladı.

Bölük, "Proje kapsamında Torino'ya önümüzdeki süreçte teknik gezi organize edilecek. Bu etkinlikte hem Torino Ticaret Odasının idari süreçlerini inceleme hem de bölgedeki işletmelerde gerçekleştirilen çikolata üretimini yerinde görebilme imkanı olacak. Faaliyette kurumlar arası iş birliğini pekiştirme fırsatı bulacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- Giresun fındığının çikolata çeşitlerinde kullanımı

Torino'ya yapılacak teknik gezi ile literatür taraması sonucu elde edilecek bilgilerin derlenerek "Giresun Fındığı ile Çikolata Üretimi Araştırma Raporu" hazırlanacağını aktaran Bölük, Giresun fındığının çikolata çeşitlerinde kullanım olanakları, pazar araştırması, yatırım maliyetleri gibi bilgilerin yer alacağı raporun fındıklı çikolata üretimiyle ilgili üreticilere ve yatırımcılara yol gösterecek önemli bir kaynak olacağını aktardı.

Bölük, Torinolu çikolata üreticileri ile Giresunlu üreticilerin tanışması ve odalar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla tanışma toplantısı organize edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Toplantıya Torino'da faaliyet gösteren çikolata üreticisi firma yetkilileri ve Torino Ticaret Odası yetkilileri katılacak. Torinolu çikolata üreticileri ile Giresun Ticaret Borsası üyelerinin tanışması sağlanarak Giresun fındığıyla çikolata üretimiyle ilgili deneyimlerin aktarılması ve projeden sonra gerçekleştirilecek üretimin İtalya'ya ihraç edilebilmesi görüşülecektir."


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FındıkGiresun Ticaret BorsasıGiresun Ticaret Ve Sanayi OdasıTorino Ticaret Odası
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