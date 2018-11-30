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İtalya'da işsizlik artmaya devam ediyor

- Ülkede işsizlik oranı, ekimde yüzde 10,6 oldu

İtalya'da işsizlik artmaya devam ediyor
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MADRİD (AA) - İtalya'da işsizlik oranı, eylül ayından sonra ekimde de artış gösterdi.

İtalya'nın istatistik kurumu Istat'ın açıkladığı verilere göre, işsizlik oranı, ekimde yüzde 10,6 oldu. Ülkede ekim ayında kayıtlı işsiz sayısı, 2 milyon 746 bin olarak belirlenirken, bir ay öncesine göre 0,5 puanlık artışla 64 bin fazla gerçekleşti.

Bu arada, genç işsizlik oranı, eylül ayına kıyasla ekimde 0,1 puanlık artışla yüzde 32,5 olarak açıklandı.

İşsizlik, 2017 yılının aynı dönemine göre ise geriledi. İşsizlik oranı, Ekim 2017'de yüzde 11,1 olmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
EkonomiIşsizlik ArttıItalya
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