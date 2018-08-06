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İtalyan Floating Life yat bakım hizmetleri için Marmaris'i seçti

- Süper lüks yatların yönetim, kiralama ve satışını yapan İsviçre merkezli İtalyan Floating Life International, yat kiralama, bakım ve onarım işleri için Marmaris'te faaliyet gösteren bir Türk firması ile ortaklık kurdu - Floating Life Üst Yöneticisi Andrea Pezzini: - "Marmaris, Avrupa'da bakım onarım konusunda pek bilinmiyor. Marmaris'i bu alanda Avrupa ve dünyaya tanıtmak istiyoruz"

İtalyan Floating Life yat bakım hizmetleri için Marmaris'i seçti

MUĞLA (AA) - Süper lüks yatların yönetim, kiralama ve satışını yapan İsviçre merkezli İtalyan Floating Life International, yat kiralama, bakım ve onarım işleri için Marmaris'te yerleşik bir Türk firması ile ortaklık kurdu.

Floating Life Üst Yöneticisi Andrea Pezzini, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk deniz turizmindeki olumlu gelişmeler ve yat bakım ve onarım koşullarının daha avantajlı olması nedeniyle rotalarını İspanya'dan Türkiye'ye çevirdiklerini söyledi.

Birkaç yıl önce bakım ve onarımlarını yaptırmak üzere Marmaris'e yat getirdiklerini belirten Pezzini, şöyle konuştu:

"O zaman Marmaris'ten çok memnun kalmıştım. Marmaris, Avrupa'da bakım onarım konusunda pek bilinmiyor. Marmaris'i bu alanda Avrupa ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Ege sahillerinde yaz uzun sürüyor. Sahiller, koylar çok güzel. Akdeniz ve Ege'de uzun süren bir yaz dönemi ve bu kadar koşulların uygun olduğu başka bir ülke yok. İspanya'ya birkaç yıl içinde birçok yat götürdük ama artık Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Türkiye'ye her geldiğimde çok hoş karşılandım. Çok fazla ülke gezdim ama böyle maviyle yeşilin buluştuğu başka bir ülke görmedim. Türkiye'yi iyi bilen bir ekiple iş yapmak bize ayrı bir tecrübe katacak."

Floating Life ile ortaklık kuran Ino Yachting'in Üst Yöneticisi Mustafa Yoldaş da İsviçre ve İtalya'da isim yapmış, alanının en iyilerinden bir şirketin tecrübelerinden faydalanmanın ve birlikte çalışmanın kendileri için güzel bir tecrübe olacağını ifade etti.

Ino Yachting ortaklarından Hasan Aslan Tütüncü de yapacakları iş birliğiyle yat sektöründe kazandıkları tecrübeleri uluslararası boyuta taşımış olacaklarını söyledi.

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