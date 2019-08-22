İtalyan salata üreticisi iş kapasitesini artırıyor

Gıda kalitesi ve güvenliği, her türlü gıda alanında öncelik, aynı zamanda da büyük bir risk oluyor. Eğer bu konuda bir sıkıntı yaşanırsa problemli ve maliyetli sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle en yüksek kalite ve gıda güvenliği gereksinimlerini sağlama hedefiyle Orto Bellina, ürünlerini ayıklamak için lazer teknolojisine yatırım yaparak TOMRA makinelerini tercih ediyor.



Tüketicilere ulaşmadan önce tüm yabancı maddelerin salatalardan ayıklandığından emin olmak önem taşıyor. Ürün ayıklama süresini en aza indirmek de maliyetleri düşürmenin yanı sıra Orto Bellina ve müşterileri için daha fazla değer sağlamak adına çok önemli oluyor.



Orto Bellina, verimi arttırırken göbeklerin ayrılması, renk bozukluklarının ve yabancı maddelerin ayıklanmasını garanti altına almak istiyor. Bu nedenle büyümekte olan işlerinin hem bugünü hem de geleceği için en iyi çözüm olarak TOMRA Food ayıklama makinelerini kullanıyor.



Katmanlı yapraklı sebzelerde, yabancı maddelerin kolayca gözden kaçabilmesi ve insan gözüyle tespit edilememesi nedeniyle manuel ayıklama son derece güç oluyor. Ayıklama için kamera teknolojisi etkili olsa da lazer, kameranın algılayamadığı birçok kusuru tespit ederek sonuçların daha güvenilir olmasını sağlıyor. Bu nedenle Orto Bellina, en iyi performans ve en güvenilir ayıklama yöntemini sunan TOMRA Helius makinesini tercih ediyor. 12’ye kadar ayrı lazer sinyaliyle Helius, tüm renkleri ve yapısal kusurları iyi üründen ayıklıyor. Helius ayrıca biyolojik özelliklere göre de ayıklama yapabiliyor. TOMRA’nın patentli Fluo teknoloji ile donatılan Helius, iyi ve kötü ürünler arasında daha da iyi ayrım yapmak için en ufak klorofil tonlarını tespit ediyor.







TOMRA ile işbirliğinden bu yana Orto Bellina, iş kapasitesini arttırarak faaliyetlerini sürdürüyor. TOMRA Food ile yapılan yatırımın geri dönüşünü yüksek kaliteli ürün ve daha yüksek iş hacmi ile alan şirket, bu sebeple ön ve arka lazerle yaprakların her iki yüzünü de görebilen yeni bir Helius makine daha alarak müşterilerine yüksek kalitede ürün sunmaya devam ediyor.



İş akışında yaşanabilecek beklenmedik duraklama süreleri, tüm gıda üretim şirketleri için maliyetli oluyor. Bu nedenle müşterilerinin teslimatını zamanında ve aksaklık olmadan sağlamak amacıyla Orto Bellina, TOMRA Care’e de üye oldu. Bu sistem, çalışma süresinin en üst düzeye çıkarılmasını, personellerin iyi eğitilmesini, yedek parçaların kolayca temin edilmesini ve TOMRA’nın uzman desteğiyle işleme hatlarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlıyor.



Orto Bellina, TOMRA Food’un sunduğu ayıklama çözümünden çok memnun ve yeni müşterilerinden gelen ek talepleri karşılayabilmek üzere kapasitelerini arttırmak için TOMRA Food ile çalışmaya devam ediyor. Kompakt tasarıma sahip ve var olan hatlara kolayca monte edilebilen Helius ile Orto Bellina, müşteri için güvenli ürün sunarak mümkün olan en iyi şekilde yatırım yapmayı ve markalarını geliştirmeyi başarıyor.