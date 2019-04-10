İtalyan turizm acentelerinden ATO Başkanı Baran'a ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Oda olarak Ankara'nın artan turizm potansiyeliyle birlikte yabancı turist sayısının da artırılması için çalışıyoruz." dedi.

Baran, Türk Hava Yolları ve ATO iş birliğiyle odanın Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonunca Ankara'nın tanıtımı amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden, İtalya Turizm Acenteleri Federasyonu temsilcilerini kabul etti.

Heyette İtalya Turizm Acenteleri Federasyonu Başkanı Ivana Jelinic, Başkan Yardımcısı Giovanni Rubeca, Sicilya Bölge Müdürü Giusepe Ciminnisi ve gazeteciler yer aldı.

Baran, kabulde yaptığı konuşmada, heyeti ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "ATO olarak Ankara'nın artan turizm potansiyeliyle birlikte yabancı turist sayısının da artırılması için çalışıyoruz." dedi.

İtalyan heyetin ziyaretinin bu çerçevede büyük önem taşıdığını dile getiren Baran, heyete Ankara'nın tarihi ve turistik potansiyeliyle genel durumu hakkında bilgi verdi.



Baran, Ankara'nın özellikle sağlık turizminde önemli mesafe katettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Ankara 12 bin yıllık geçmişe sahip. Osmanlı, Selçuklu, Roma ve Bizans medeniyetleri burada yer alıyor. Çevre ilçelerdeki termal zenginlikler ve şehir merkezindeki hastanelerin kalitesiyle Ankara sağlık turizminde de önemli bir hazine. Bu sene İtalya'dan Türkiye'ye 1 milyon turist bekleniyor. Bizler de ATO olarak İtalyan dostlarımızı Ankara'ya davet ediyoruz. 2-2,5 saat uçuş mesafesinde olan şehrimize doğrudan uçuşların olması Ankara'yı turistler için yakın kılıyor."

Ivana Jelinic de yaz sezonunda daha geniş bir delegasyonla Ankara'ya tekrar geleceklerini belirterek, misafirperverlikleri için Baran'a ve ATO yöneticilerine teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Baran ve ATO yönetimi İtalyan heyet şerefine öğle yemeği verdi.

