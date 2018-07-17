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İTB'den Karaburun sultaniye üzüm çalışması

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası'nın (İTB), Karaburun sultaniye cinsi üzümün üretiminin artırılması yönünde çalışmalar yaptığı bildirildi.Borsadan yapılan açıklamada, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve Ege Üniversitesi...

İTB'den Karaburun sultaniye üzüm çalışması

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası'nın (İTB), Karaburun sultaniye cinsi üzümün üretiminin artırılması yönünde çalışmalar yaptığı bildirildi.

Borsadan yapılan açıklamada, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi desteği ile Karaburun Sultaniye Yerel Çeşidi Canlandırma Projesi'nin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, kaybolmaya yüz tutan bir üzüm cinsini proje kapsamında tekrar kazandıklarını ifade etti.

Projeyle Eğlenhoca köyüne ve Karaburun'un diğer köylerine örnek olmak, yörede bağcılığın özendirilmesini sağlamak istediklerini aktaran Kestelli, şunları kaydetti:

"Bu üretimi organik üretim olarak gerçekleştirerek, organik tarımı da bölgede destekledik. Temel hedefimiz, yarımadada biyoçeşitliliği korumak, yerel çeşitlere sahip çıkmak, sürdürülebilirliği sağlayarak yöre halkının ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamaktır. Böylece, yörede üzüm üretimi artacak, üretilen ürünün değerinde pazarlanması sağlanacak, Karaburun yarımadasının flora ve faunasının korunarak agro turizm-eko-turizmin gelişmesine katı sağlanacaktır."

Kestelli, proje kapsamındaki bağlarda çelik ve fidan üretiminin artarak devam edeceğini ve Karaburun'da isteyen üreticilere dağıtımının yapılacağını bildirdi.

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