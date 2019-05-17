"İthal ettiğimiz kadar hayvanı hastalıktan kaybediyoruz"

KASTAMONU (AA) - Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Ülkemizde hayvan hastalıkları nedeniyle hayvansal üretimimizin yüzde 10'unu kaybediyoruz. Bu, yaklaşık bir yıllık ithalatımızla eş değerdir ve büyük bir rakamdır." dedi.

Eroğlu, Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı'yı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de 30 bin veteriner hekimi temsil eden bir kuruluş olduklarını söyledi.

Türkiye'nin hayvancılıkta istenilen yerde olmadığını belirten Eroğlu, "Halen hayvan ithal ediliyor, et ithal ediliyor. Bu, kendi ihtiyacımızı karşılayamadığımız anlamanı gelir ki o zaman üretime dönük planların yapılması gerekiyor. Dünya, bugün iki noktada yarış halinde. Biri artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılayabilmek, diğeri ise kaliteli ürün elde edebilmek. Burada veteriner hekimlik önemli bir yerde bulunuyor." diye konuştu.

Veteriner hekimlerin daha etkin role kavuşturulması gerektiğine işaret eden Eroğlu, "Bugün ne yazık ki ülkemizde hayvansal yönetim ileri seviye ülkelerdeki gibi değil. Bunun nedenleri konuşmak gerekir. Bizde hep sonuçlar konuşulur ancak bunun bir de o sonuca ulaştıran sebepleri vardır. Hem veteriner hekimin icrası noktasında hem hayvancılığımızın geldiği konumdan mutlu değilsek bunun nedenleri üzerinde düşünüp çözüm üretmek gerekir. Veteriner hekimlerin önündeki yetki karmaşıklığının önüne geçmek ve yapılandırmayı gerçekleştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Hayvan sağlığının önemli olduğuna dikkati çeken Eroğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizde hayvan hastalıkları nedeniyle hayvansal üretimimizin yüzde 10'unu kaybediyoruz. Bu, yaklaşık bir yıllık ithalatımızla eş değerdir ve büyük bir rakamdır. Dünyada hayvan hastalıkları, hayvansal üretiminin yüzde 20'sini yok ediyor. Gelişmiş ülkelerde bu kaybın önüne geçmek için hayvan hastalıkları konusunda çeşitli önlem alınıyor. Bunu veteriner hekimler aracılığıyla yapıyorlar. Hastalık sonrasında iyileştirmek için harcanan bütçe, hastalığı önlemek amacıyla harcanan bütçenin üç katı. O zaman koruyucu hekimlik büyük önem arz etmektedir."

- "Kendi tüketeceklerini üretemeyenler başkalarının ürettiklerini tüketir"



Eroğlu, üretimi artırmak gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kendi tüketeceklerini üretemeyenler başkalarının ürettiklerini tüketirler ama onların istediği kalitede ve fiyattan. Dolayısıyla sizin fiyat belirleme şansınız yoktur. Dünyada kendi ayaklarınız üzerinizde durabilmeniz, insanınızın sağlıklı ve mutlu olabilmesi için üretim artmalıdır. Hayvan ıslahı noktasında ülkemiz çalışmalar yaptı. Bence bu çalışmada başarılı olamadı. Geldiğimiz noktada hala hayvanı ithal edip ithal yemle besliyoruz. Hem besleme hem ıslah hem hastalıklarla mücadelede hem desteklemelerde hem de fonksiyonel yapı kazandırıldığı takdirde ülkemizin potansiyelini yüksek görüyorum."

Hayvansal yem üretiminin artırılmasının gerektiğini anlatan Eroğlu, "Türkiye'de her yıl yaklaşık 4 milyon hektarlık alan nadasa bırakılıyor. Devlet alacağı bir kararla bu alanlara yem bitkisi ekme zorunluluğu getirebilir. Meraları yeniden rehabilite etmeliyiz. Avrupa ülkelerinde mera hayvancılığı olduğu için et fiyatları Türkiye'ye göre daha uygun. Tüketici, Avrupa'da daha ucuza tüketirken Türkiye'de daha pahalıya yiyoruz. Avrupa'da tarım arazilerinin yüzde 70'i yem bitkilerine ayrılıyor. Türkiye'de bu oran yüzde 26. Yüzde 26 ile bunu çözemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Eroğlu, Türkiye'de çok fazla veterinerlik fakültesi bulunduğunu dile getirerek, "Türkiye'de 31 veterinerlik fakültesi bulunuyor. Bunun 26'sı eğitim ve öğretim veriyor. Her yıl bu fakültelerden binlerce öğrenci mezun oluyor. Yaptığımız hesaplamaya göre, şu anda kamuda istihdam edilen veteriner hekim sayısının yarısına yakın bölümünün daha kamuda istihdam edilmesi gerekiyor. Bu fakülteler lise açılır gibi açılmaz. Laboratuvar, hastane altyapısı, uygulama alanları, değişik fiziki mekanlar olması gerekiyor." diye konuştu.



