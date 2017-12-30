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İthalat denetim tebliğleri

- İthalatında denetim uygulanacak kişisel koruyucu donanım ürünlerine, gaz maskesi de eklendi

İthalat denetim tebliğleri

ANKARA (AA) - İthalatında denetim uygulanacak kişisel koruyucu donanım ürünlerine, gaz maskesi de dahil edildi.

Ekonomi Bakanlığının, ithalat denetimine ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliğine göre, gaz maskeleri ile aksam, parça ve aksesuarları, ilgili yönetmelik kapsamında ithalatta denetime tabi ürünler arasına alındı.

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği ile söz konusu madde ve müstahzarların ithalatında, Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği ile de belirlenen ürünlerin ithalatında insan sağlığı ve güvenliği açısından uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği, Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği, Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği, İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği, CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği, Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği de Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Söz konusu tebliğlerle ithalatı denetlenen ürün listeleri güncellenirken, 2018'e yönelik Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (GTİP) veya madde isimlerinde yapılan değişiklikler de tebliğlerin eki listelere yansıtıldı.

Tebliğler, 1 Ocak 2018'de yürürlüğe girecek.

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Ekonomi BakanlığıIthalat Denetimi TebliğiResmi Gazete
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