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İthalat işlemlerinde elektronik başvuru dönemi

- İthalat işlemleri için 1 Ocak'tan itibaren, yetkilendirilen kullanıcılar vasıtasıyla elektronik ortamda yapılan başvurular kabul edilmeye başlanacak

İthalat işlemlerinde elektronik başvuru dönemi

ANKARA (AA) - İthalat işlemleri amacıyla 1 Ocak'tan itibaren, firmalar adına işlem yapmak için yetkilendirilen kullanıcılar vasıtasıyla elektronik ortamda yapılan başvurular kabul edilmeye başlanacak.

Ekonomi Bakanlığının, İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülen ithalat işlemlerinde, firmaların başvurularının elektronik ortamda yapılmasına ve firmalar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esaslar belirlendi.

Tebliğe göre, kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından alınan nitelikli elektronik sertifikaya ya da mobil elektronik imzaya sahip olmak zorunda olacak.

Firmalar adına ithalat işlemi yapmak üzere yetkilendirilecek kişiler, sahip oldukları nitelikli elektronik sertifikayı ya da mobil elektronik imzayı kullanarak Bakanlık internet sayfasındaki formu doldurarak başvuruda bulunacak. Firmalar tarafından birden fazla kişiye aynı anda ithalat işlemlerini elektronik ortamda yapmak üzere yetki verilebilecek. Firma unvanında değişiklik yapılması durumunda kullanıcıların yetkileri askıya alınacak.

Firmalara veya kullanıcılarına dair bilgi ve belgelerdeki değişiklikler, en geç 5 iş günü içinde tebliğe uygun olarak firma tarafından Genel Müdürlüğe bildirilecek.

1 Ocak'tan itibaren ithalat işlemleri için, firmaların tebliğ kapsamında adına işlem yapmak için yetkilendirilen kullanıcıları vasıtasıyla elektronik ortamda yapılan başvuruları kabul edilmeye başlanacak.

1 Nisan'dan sonra elektronik ortamda yapılacak başvurular dışındaki başvurular kabul edilmeyecek.

Kamu kurumu kullanıcılarına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın ilgili kurumlarla yapacağı protokoller çerçevesinde ayrıca belirlenecek.

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Ekonomi Bakanlığıİthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi TebliğResmi Gazete
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