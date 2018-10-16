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İthalat rejimi kararı

- Gelecek yıl uygulanması istenilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli talepler, Ticaret Bakanlığına iletilecek

İthalat rejimi kararı
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ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığının, 2019 yılına ilişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve talepleri, Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun Cumhurbaşkanına tanıdığı yetki ve taraf olunan Gümrük Birliği, Dünya Ticaret Örgütü kuruluş, Serbest Ticaret ve Tercihli Ticaret anlaşmaları başta olmak üzere uluslararası yükümlülükler göz önünde bulundurularak değerlendirmeye alınacak.

İthale konu eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek, tatbik edilmesi talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin, şirketler ve sivil toplum kuruluşları için tebliğ yayımlandıktan sonra 20 gün içinde, kamu kurum ve kuruluşları içinse 1 Kasım'a kadar, Ticaret Bakanlığının elektronik posta adresine (ithalatrejimi@ticaret.gov.tr) iletilecek.

Gelecek yıl ithalatta uygulanacak gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranları, İthalat Rejimi Kararı eklerinde belirtilerek Resmi Gazete'de yayımlanacak.

2018 yılına ilişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ, yürürlükten kaldırıldı.

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