İthalat rejimine yönelik düzenlemeler

ANKARA (AA) - Pakistan, Kırgızistan ve Filipinler menşeli eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde, olası telafi edici vergi hesaplanırken, Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler için belirlenen oranlar kullanılacak.

Bakanlar Kurulu'nun İthalat Rejimi Kararına ek Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanarak, 1 Ocak 2017'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kararla, 20 Aralık 1995 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan listeler ve ekler, değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırıldı, ancak ilave gümrük vergisi alınmasına yönelik İthalat Rejimi Kararı'na Ek Kararlar'ın uygulanmasına devam edilecek.

Buna göre, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde Pakistan, Kırgızistan ve Filipinler menşeli eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihracı halinde, varsa telafi edici vergi hesaplanırken, Gelişme Yolundaki Ülkeler için belirlenen oranlar yerine, Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler için belirlenen oranlar kullanılacak.

Ekonomi Bakanlığının İthalat Tebliği ile de kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek bazı maddelere ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren eşyadan kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış olanların, bedelleri ödenmek suretiyle kesin ithali gümrük idarelerince sonuçlandırılacak.

Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların (yalnız banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtlar, yalnız hisse senedi, tahvilat ve diğer sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar ile yalnız çek kağıtları hariç) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, bakanlığın uygunluk yazısı aranacak.

Tebliğe göre, gübrede gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygunluk yazısı aranacak. Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenecek.

- Diğer hükümler

Kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının kontrolü kapsamında, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin diğer ülkeler tarafından Türkiye'ye ihracatı için ithalatçıdan talep edilen "nihai kullanım sertifikaları" kayda alınacak.

Ozon tabakasını incelten maddelerden klorodiflorometan ithalatı izne tabi olacak ve 2017 yılı için verilecek toplam izin miktarı 300 tonu aşamayacak. Söz konusu maddenin zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuvar amaçlı ithalatı da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tabi olacak.

Harp silahlarıyla bunların aksam ve parçalarının ithaline yönelik eşyalar da Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından veya bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlar tarafından ithal edilebilecek.

Tebliğle, bazı tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin denetimine ilişkin usul ve esaslarla, İthalat Rejimi Kararında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine ilişkin tarife tavizlerinden yararlanan eşyayla ülkelerin belirlenmesine esas teşkil eden hususlar da düzenlendi.

Tebliğde ayrıca AB Konseyi tarafından Askıya Alma Sistemine dahil edilen ve edilmesi planlanan eşya için sisteme dair düzenlemeler de yer aldı.

Söz konusu tebliğ, yarından itibaren yürürlüğe girecek.

- Kaşmir kazak ve süveter için ilave gümrük vergisi alınmayacak

Öte yandan "İthalat Rejimi Kararında Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara" göre de bugünden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere, bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış "kaşmir keçisinin kıllarından kazak, süveter, hırka, yelek ve benzeri örme eşyanın" ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin en geç 45 gün içinde tescil edilmesi halinde, ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.



