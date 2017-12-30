İthalat tebliğleri

ANKARA (AA) - Aspir tohumu ithalatında birim gümrük kıymet bedeli ton başına 600 dolar olarak belirlendi.

Ekonomi Bakanlığının, ithalat gözetim uygulamaları ile haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe göre, aspir tohumu ithalatında birim gümrük kıymet bedeli ton başına 600 dolar olarak uygulanacak. Ayçiçeği tohumu unu ve kaba un ithalatında birim gümrük kıymet bedeli ton başına 850 dolar, ayçiçeği tohumu yağında ton başına 1000 dolar olarak belirlendi.

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğine göre, ilave gümrük vergisi kapsamındaki eşyanın A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithalinde Avrupa Birliği (AB) veya Türk menşeli olduğunu gösteren "ihracatçı beyanı", ithalatçı tarafından gümrük beyannamesinin ekinde gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde ilave gümrük vergisi alınmayacak. Gümrük beyannamesi ekinde gümrük idaresine menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı ibraz edilmesi halinde "ihracatçı beyanı" aranmayacak.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen AB veya Türk menşeli eşya için menşe tevsiki aranmayacak. Söz konusu tebliğ, 60 gün sonra yürürlüğe girecek.

- Laos menşeli bisiklet lastiği

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğe göre, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti menşeli "bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler ve iç lastikler ile aksam ve parçalarının ithalatına yönelik başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına yönelik soruşturma tamamlandı. Soruşturma çerçevesinde, önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı yürütülen soruşturma sürecinde, Laos menşeli olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşyayı Türkiye'ye ihraç eden Topmega International Co. Ltd. firmasının üretici niteliğini haiz olduğu ve halihazırda bahis konusu eşyanın ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemleri etkisiz kılmadığı sonucuna ulaşıldı.

Öte yandan 4 Aralık 2007'de Resmi Gazete'de yayımlanan, gaz bezleri ve tıbbi gaz kompreslerinin ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğ yürürlükten kaldırıldı.