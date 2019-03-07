GAZİANTEP (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Türkiye'de ithalat normal kriterlere göre olması gerekenden fazladır. Türkiye'de üretimi yapılan birçok kaliteli ürünün ithal edildiğini görüyoruz. İthalata bağımlılığın, hatta ithalata tiryakiliğin azaltılması gerekir." dedi.

Canikli, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) düzenlenen "Türkiye Ekonomisi Güncel Durum Değerlendirmesi" konulu toplantının açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Gaziantep'e geldiğini, sanayi, imalat sektörü temsilcileriyle görüşmek istediklerini söyledi.

Ekonomik dalgalanmadan sektörlerin ne kadar etkilendiğini tespit edeceklerini, ardından da sorunların en kısa sürede çözülmesini sağlamayı istediklerini belirten Canikli, şöyle devam etti:

"Sanayi ve imalatı sıkıntıya sokacak hangi sorun olursa olsun gecikmeden çözeceğiz. Bunun için buradayız. Türkiye'de son 8-10 aydır nedenlerini hepimizin bildiği ekonomide dalgalanmalar ve problemler yaşandı. Bunlar da sanayicilerimizi çok yakından ilgilendiren gelişmeler. Para ve istihdam piyasasının yanı sıra ekonominin diğer alanlarında ekonomideki dalgalanmaya paralel olarak çok ciddi birtakım hareketler yaşandı. Çok şükür dalgalanmalar büyük oranda sakinleştirildi. Dalga ve fırtına döneminde sanayicimiz ciddi mücadele içinde oldu. Fırtına sonrasında gelinen sürecin fotoğrafını çekmek, bir hasar oluştu mu, oluştuysa çözümünü geliştirmek için bu gezimizi düzenliyoruz."

Canikli, sanayinin rekabet gücünü azaltan etkenleri daha detaylı şekilde masaya yatıracaklarını, bu anlamda finansal kaynaklara ulaşma başta olmak üzere her türlü sorunun çözümüne yönelik adımlar atacaklarını bildirdi.

Son dönemlerde ithalatın azaldığını dile getiren Canikli, şunları söyledi:

"Türkiye'de ithalat normal kriterlere göre olması gerekenden fazladır. Türkiye'de üretimi yapılan birçok kaliteli ürünün ithal edildiğini görüyoruz. Son aylarda cari açıkta ciddi düşüş söz konusu. Bu çok önemli bir gelişme. Bu gelişme 6-7 aydır da sürüyor. 2019 rakamları da bu süreci destekliyor. İhracatımız artarken, ithalatımız düşüyor. Buna bağlı olarak Türk ekonomisinin önemli kalemi olan cari açıkta düşme söz konusu. İthalatın azalmasına bağlı olarak cari açıkta yaşanan düşüşün nedenlerinden birisi de talepteki düşüştür. Bunu açıkça ortaya koymak gerekiyor. Yani bunun anlamı şu, yarın yeniden talep baskısı oluştuğunda talep artışı ithalatı kamçılayabilir. Bu da dış ürünlere yönelebilir. O yüzden yapının düzeltilmesi ve dönüştürülmesi gerekiyor. Yani bu gelişmeler güzel ama talep normale döndüğünde aynı eğilim devam eder mi o konuda ciddi soru işaretleri var. Geçmiş yıllarda bunu yaşadık. O nedenle ithalata bağımlılığın, hatta ithalata tiryakiliğin azaltılması gerekir."

Canikli, Türkiye'de uluslararası standartlarda ürünler üretildiğini ancak ithal ürünlerin de iç piyasaya girdiğini belirterek, "Hem de daha yüksek fiyatlarla ithal ediliyor. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunu başardığımızda kazanan sanayici olacaktır. Hemen hemen tüm alanlarda bu geçerli. Tüm alanlarda bu tabloyu görmek lazım." diye konuştu.

- "Tüm dünyada korumacılık eğilimi başladı"

ABD'nin Türkiye'nin 1,5 milyar dolarlık ihracatını etkileyecek bir karara imza attığını söyleyen Canikli, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi gelişmekte olan ülke statüsünden çıkarıp, sağlanan avantajı ortadan kaldırıyor. Bunu da hiçbir müzakere yapmadan bir anda hayata geçiriyor. Buradaki temel amaç, ABD, kendi üreticisini ve sanayisini korumaya çalışıyor. Yani ithalatın sanayisi üzerindeki baskısını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bunu yaparken hiçbir kuralı da tanımıyor. ABD'den başlayarak tüm dünyada korumacılık eğilimi başladı. Bizim de gelişmeleri seyretmemiz söz konusu olamaz. Dolayısıyla kendi sanayicimizi korumamız gerekiyor. Ürün bazlı olarak bu çalışmaları yapacağız. Rekabet şartlarını bozmadan kendi sanayimizi koruyacak bir çalışma olacak. Bu yapının da tüketiciye kalitesiz ürünlerin yüksek fiyattan verilmesini sağlayacak şekilde dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde ürün bazlı olarak binlerce üründe bu çalışmayı yapacağız, yapmaya da başladık."

Sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, Canikli'nin konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.