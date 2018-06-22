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“İthalata panzehir olacağız"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Adayı Tahsin Öztiryaki, Bursalı ihracatçı birlik başkanları ve TİM delegeleriyle bir araya geldi. Türkiye ekonomisinin ihracatını ve ihracatçı sayısını artırarak yeni başarı hikayeleri yazmasını hedeflediklerini belirten Tahsin Öztiryaki, “Göreve geldiğimizde ihracatı artırmanın yanı sıra ithalata pahzehir olacak vizyoner çalışmalara da imza atacağız.” dedi.

“İthalata panzehir olacağız"

GAZETE EKONOMİ - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 30 Haziran’da gerçekleştireceği seçimle yeni başkanını belirleyecek. TİM Genel Kurulu öncesinde adaylığını açıklayan Tahsin Öztiryaki, Bursa’daki ihracatçı birlikleri başkanları ve TİM delegeleri ile bir araya gelerek,yeni dönemdeki projelerini anlattı.

"İthalata panzehir olacak çalışmalara imza atacağız"

Yeni dönemde ihracatı ve ihracatçı sayısını artırmaya yönelik projeleri hayata geçireceklerini dile getiren Öztiryaki, Türkiye ekonomisinin yeni ihracatçı şirketleriyle hedeflerine ulaşabileceğini söyledi. Öztiryaki, ihracatın yanı sıra ithal edilen ürünlerin Türkiye’de üretilmesi konusunun büyük önem taşıdığını vurguladı. “Sadece ihracat yeterli değil, aynı zamanda ithal ürünlerin ülkemizde üretilmesini istiyoruz” mesajını veren Öztiryaki, “Göreve  geldiğimizde ithalata panzehir olacak çalışmalara hep birlikte imza atmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

 "Yeni ihracatçılarımızla ekonomimiz güçlenecek"

Ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak adına ihracatçı sayımızı ve dünya ihracatında aldığımız payı artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Öztiryaki, “Üretim kadar, dış ticaret de büyük önem arz ediyor. Ekonomimizi daha da yukarılara taşımak için ihracatımızı ve ihracatçı sayımızı da artırmamız şart. Her zaman yatırımcılar için güvenli liman olan ülkemiz, katma değerli üretim ve nitelikli ihracatıyla daha da güçlenecektir. İhracatçı sayısı ve ihracatımız arttıkça daha güçlü firmalarımız ortaya çıkacaktır.” dedi.

"İhracat TİM'leri ihracatı gençlere öğretecek"

Tahsin Öztiryaki, göreve seçildiğinde sektörel sorunları ve beklentileri tespit edip, çözümlenmesi için çalışacaklarını belirterek, “Amacımız ihracatın önündeki engelleri kaldıracak çalışmalar yapmak. Sanayicilerimiz yüzde 80 kapasite ile çalışıyor. Ya yeni yatırımlar ile kapasiteyi artırmamız lazım ya da mevcut kapasitelerimiz ile daha katma değerli ürünlerle dış ticaretimizi artırmamız gerekli. Kurmayı planladığımız ‘İhracat Timleri’ ile ihracatı gençlerimize yerinde öğreteceğiz.” sözlerini kaydetti.

"Ülkemizi ve Bursa'mızı hedeflerine ulaştıracağız"

Bursa’nın mevcut sanayi alt yapısı ve ihracat tecrübesiyle Türkiye’nin lokomotif kentlerinden birisi olduğunu kaydeden Öztiryaki, “Bursa, üretmekle yetinmiyor, bugün baktığınızda 121 ülkeden daha fazla ihracat eden bir kent kimliği taşıyor. Bursa Büyürse Türkiye Büyür sloganı çok anlamlı buluyorum. Bursa gibi şehirlerimizin sayılarının artmasıyla ülkemiz hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Göreve geldiğimizde ülkemiz ve Bursa’mızın dış ticaret potansiyelini, ihracatçı sayısını artırmaya yönelik hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

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