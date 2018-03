İthalata rağmen yerli üretim dedi yüzde 25 büyüme hedefi koydu

Türkiye'nin en büyük entegre et tesislerine sahip Hacıince Şirketler Grubu, bir yandan et ithalatında artış sürerken, Akdeniz Bölgesi'ndeki toplam üç çiftlikteki 2.5 milyon metrekare merada yerli üretim yapmaya devam ediyor.





Türkiye'de meraların sürekli daralması nedeniyle et temininde ithalatın öne çıkmasına rağmen, 60 yıldır besicilik sektörü içinde olan Alanyalı Hacıince Ailesi, Akdeniz Bölgesi'nde ve Konya Beyşehir’deki 2.5 milyon metrekare toplam 3 çiftliğinde "mera hayvancılığı" yapmayı sürdürüyor. Yaklaşık 27 bin büyükbaş kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük besi çiftliğine sahip olan Hacıince Şirketler Grubu, cirosunu iki yıl üst üste yüzde 25 artırma hedefinde.



Hacıince Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, “Gerek kendi çiftliklerimizde yaptığımız mera hayvancılığının sağladığı avantajlar, gerekse kurduğumuz entegre et işleme tesislerimiz ile bu yıl ciromuzu, geçen yıla göre yüzde 25 artışla 123 milyon liradan 175 milyon liraya çıkarıyoruz. Üretimden, dağıtıma dek et sektörünün tüm sürecinde yeralan Türkiye'deki tek şirket olarak, önümüzdeki yıl da, ciromuzu yine yüzde 25 artışla 220 milyon liraya yükseltmeyi hedefliyoruz” diye açıkladı.



Türkiye’nin en büyük etlik ırk besi çiftliğine sahip olduklarını belirten Ahmet Hacıince, "Entegre et üretim ve dağıtımı da yapıyoruz; bir başka deyişle, toplam 345 çalışanımız ile et sektöründe tüm süreçlerde yer alan tek şirketiz.2018’de yatırımlarımızı devam edecek. Yeni bir ambalajlama yatırımı yapacağız. Ayrıca satış ve pazarlama yatırımlarımız olacak. İstanbul’da bir depo kurduk. Şimdi Ankara’ya da kuruyoruz. Üçüncü depomuzu ise İzmir’e kuracağız. Kendi lojistik ağımız var. Soğuk zinciri de kendi garantimiz altına alıyoruz” dedi.



Ahmet Hacıince, Grup olarak Türkiye’de et sorununun mera hayvancılığı yapılarak çözülebileceği görüşünde olduklarının altını çizerek, “Türkiye’de 1970 yılında 21.7 milyon hektar olan mera büyüklüğü, 2016 yılına geldiğimizde, yarı yarıya azalarak 10.8 milyon hektara gerilemiş durumda” dedi. Buna karşılık, kendilerinin Beyşehir, Alanya ve Antalya’da kendilerine ait üç çiftlikte toplam 2.5 milyon metrekare alanda, Türkiye’de “yapılamaz” denilen mera hayvancılığının canlı örneğini“ oluşturduklarını vurgulayan Ahmet Hacıince, Konya'da 41 milyon dolarlık yatırımla kurdukları tesis girdikleri paketlenmiş et ürünleri sektörüne girdiklerine işaret etti.



Türkiye’nin her yıl 150 – 200 bin ton dolayında et açığı olduğuna dikkat çeken Hacıince, “Bu rakam her yıl büyüyor ve 35 milyon turist, 5 milyon Suriyeli, 80 milyon nüfusun varlığının söz konusu olduğu Türkiye’de et üretimi azalırken, tüketim artıyor. Meracılığın geliştirilmesi ve et ırkı hayvan sayısının artırılması gerekiyor. Türkiye’de bilinçsiz bir şekilde dişi hayvanlar da kesiliyor. Dişiyi kesiyoruz sonra dişi ihtiyacımızı Avrupa’dan euro ödeyip alıyoruz. Gerçekten verimsiz dişi hayvanlar kesilmeli. Bunun da çok ciddi denetlenmesi lazım” diye uyardı.