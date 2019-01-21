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İthalatçıydı imalatçı oldu

- İstanbul'daki şirketleriyle savunma ve otomotiv sanayisi için yurt dışından karbür freze, matkap ve rayba getirten 3 ithalatçı, KOSGEB'den aldıkları destekle Malatya'da tesis kurarak bu ürünlerin üretimine başladı - 3 milyon liralık yatırımla yaklaşık 1 yıl önce faaliyete geçirilen tesiste, farklı çaplarda aylık ortalama 2 bin 500 karbür freze, karbür matkap ve karbür rayba üretiliyor - Girişimci Deniz İn: - "Daha önce bu ürünlerden 500 bin dolarlık ithalat yapıyorduk. Şu an o ithalatı yapmıyoruz, kendimiz üretiyoruz. Üretimi artırarak, adım adım ihracata yöneleceğiz"

İthalatçıydı imalatçı oldu
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MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - İstanbul'daki şirketleri aracılığıyla, savunma ve otomotiv sanayisine yurt dışından karbür freze, matkap ve rayba getirten 3 ithalatçı, bu ürünlerin imalatı için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) makine ve ekipman desteği alarak Malatya'da tesis kurdu.

İstanbul'da yaklaşık 15 yıl önce şirket kurarak, karbür freze, matkap ve rayba ithal eden Deniz İn ve iki ortağı, bu ürünlerin imalatını kendileri yapmaya karar verdi.

Malatya'da Elasan AŞ'yi kuran İn ve ortakları, yapmayı planladıkları 10 milyon liralık yatırımın ilk ayağını KOSGEB desteğiyle hayata geçirdi.

Girişimciler, 2017 yılının sonlarında KOSGEB'ten aldıkları makine ve ekipman desteğiyle 3 milyon lira tutarında yatırım yaparak Malatya'daki Özsan Sanayi Sitesi'nde üretime başladı.

Firma, farklı çaplarda aylık ortalama 2 bin 500 karbür freze, karbür matkap ve karbür rayba üretiyor.

- "İhracata yöneleceğiz"

Deniz İn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce ithal ettikleri ürünleri bugün kendi tesislerinde üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karbür freze, matkap ve raybanın sanayide makine ve ekipman parçaları üretimi için kullanıldığını belirten İn, "Savunma ve otomotiv sanayisi ile kalıpçılık sektöründe çeliği işlemek için kullanılan bu ürünleri ithal ederek iç piyasada müşterilerimize satıyorduk. Yıllarca ithalat yaptık, ülkemizden döviz çıkışı oluyordu, yurt dışına para aktarıyorduk. Ortaklarımızla karar aldık ve Malatya'da imalat yapmaya karar verdik." diye konuştu.

Yaklaşık bir yıldır faaliyette olduklarını ve ürünleri iç piyasaya sunduklarını anlatan İn, şunları kaydetti:

"Ürünlerimizi bayiler ağıyla Türkiye'nin her tarafına satabiliyoruz. İhracat yapma hedefiyle adım adım üretimi geliştirmeyi planlıyoruz. Daha önce bu ürünlerden 500 bin dolarlık ithalat yapıyorduk. Şu an o ithalatı yapmıyoruz, kendimiz üretiyoruz. Yurt dışı bağlantılarımız bizden ürün istiyor ancak kapasitemiz sadece yurt içindeki bayilerimizin taleplerini karşılıyor. Üretimi artırarak, adım adım ihracata yöneleceğiz."

İn, ülkede kullanılan karbür freze, matkap ve raybaların yüzde 80'inin ithal olduğuna işaret ederek, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bu ürünleri üreten tek işletmeyiz. Bu malzemeler çelik, alüminyum ve titanyumu işlemek için olmazsa olmazlardan." dedi.

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Deniz İnIthalatKarbür FrezeKarbür MatkapKarbür RaybaKosgebMalatya
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