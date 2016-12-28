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İthalatta gözetim uygulaması

ANKARA (AA) - İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, aralarında aspir tohumu, ayçiçeği tohumu yağı gibi ürünlerin olduğu bazı eşyaların ithalatında uygulanan CIF kıymetinde (mal bedeli, sigorta, navlun) değişikliğe gidildi. Ekonomi...

İthalatta gözetim uygulaması

ANKARA (AA) - İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, aralarında aspir tohumu, ayçiçeği tohumu yağı gibi ürünlerin olduğu bazı eşyaların ithalatında uygulanan CIF kıymetinde (mal bedeli, sigorta, navlun) değişikliğe gidildi.

Ekonomi Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ayçiçeği tohumu yağının CIF kıymeti ton başına 1000 dolar, ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unlarının CIF kıymeti ton başına 800 dolar, aspir tohumunun CIF bedeli ise ton başına 600 dolar oldu. Diğer bazı yağlı tohumlarda da söz konusu bedel 500-1000 dolar olarak belirlendi.

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Aspir TohumuAyçiçeği Tohumu YağıEkonomi Bakanlığı
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