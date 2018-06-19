ANKARA (AA) - İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, PVC yer kaplamaları ile bazı dökme bağlantı parçalarına ilişkin birim gümrük kıymeti belirlendi.

Ekonomi Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, PVC yer kaplamaları ile bazı dökme bağlantı parçalarına ilişkin belirlenen gümrük kıymetinin altında olanların ithalatında ileriye yönelik gözetim uygulaması yürütülecek.

Bu kapsamda, kilogram başına birim gümrük kıymeti PVC yer kaplamaları için 5 dolar, bazı dökme bağlantı parçaları için 2,5 dolar olarak belirlendi.

Söz konusu ürünler, Ekonomi Bakanlığınca düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilecek. A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen ve AB'ye üye ülke menşeli olanların ithalatında ise gözetim belgesi aranmayacak.