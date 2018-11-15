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İthalatta gözetim uygulaması

ANKARA (AA) - İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, içten yanmalı pistonlu motorların aksamları için uygulanacak birim gümrük kıymeti belirlendi.Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına...

İthalatta gözetim uygulaması
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ANKARA (AA) - İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, içten yanmalı pistonlu motorların aksamları için uygulanacak birim gümrük kıymeti belirlendi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları" faslında yer alan kıvılcımla ve sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorların alüminyum silindir kapakları için kilogram başına birim gümrük kıymeti 12 dolar olarak tespit edildi.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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