İthalatta gözetim uygulaması

ANKARA (AA) - Bazı tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalatı gözetime tabi tutulacak.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğleri, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için demir veya çelikten kapların 250 veya daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanların ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 3 doların altında olması durumunda ileriye yönelik gözetim uygulaması yürütülecek.

Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) üzerinden yapılacak. Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuruda bulunulamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilecek.

Tebliğ, 30 gün sonra yürülüğe girecek.

15 Şubat'ta yürürlüğe girecek diğer tebliğe göre de aralarında tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerin de bulunduğu bazı eşyaların ithalatı kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik gözetime tabi tutulacak.

Söz konusu ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kayıt merkezlerine kaydettirecek. Alınacak kayıt belgelerinin geçerlilik süresi 90 gün olacak.