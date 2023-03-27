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İthalatta Gözetim Uygulanması yerinde bir karar

Bazı elektrikli ev aletlerinin ithalatında gözetim uygulamasına gidilmesi kararlaştırıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

İthalatta Gözetim Uygulanması yerinde bir karar

Bazı elektrikli ev aletlerinin ithalatında gözetim uygulamasına gidilmesi kararlaştırıldı. Buna göre, birim gümrük kıymeti tezgah üstü mikserler, meyve sebze presleri, anında su ısıtıcılar, daldırma tipi ısıtıcılar, kurutma başlıkları ve ekmek kızartma makineleri gibi ev aletlerinde 10 dolar olarak uygulanacak. Robot ve akıllı süpürgeler ile gerilimi 110 volt veya daha fazla olan akıllı ve robot süpürgelerin ithalatında 200 dolar gözetim uygulamasına gidilecek.

Arnica yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer'den, "İthalatta Gözetim Uygulanmasına" hakkında bir açıklama yaptı..

İşte o açıklama: 
 
Artan ithalat baskısına karşı getirilen ithalatta gözetim uygulaması, Türkiye’deki üreticiyi korumak ve üretimi teşvik etmek açısından çok önemli bir karar. Alınan karar gereği uygulanacak ilave gümrük vergileri, sanayicinin lehine yani yerli sanayici ve üretici korunuyor. Çünkü gümrük vergilerindeki artışa bağlı olarak ithalat yerine üretimin yurt içinde yapılacak olması yerli üretim yapan sanayiciler açısından hem iç pazar hem de dış pazarda daha etkin bir oyuncu olmanın da önünü açar. Kahve ve çay makineleri, tost makineleri ile ekmek kızartma makinelerinin yanı sıra özellikle son dönemde tüketicinin yoğun ilgisini gören air fryerler da gözetim uygulaması kapsamında. Air fryerler için 100 dolar olan gözetim uygulaması, talebin karşılanması için yurt içindeki üretimi artıracak önemli bir etken olacak. Yerli üretimin artması da istihdamın artması demek. Bunun gibi olumlu etkileri çok kısa zamanda göreceğiz.

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İthalatta Gözetim UygulanmasıResmi GazeteSenur Akın Biçer
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