Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Bursa food istanbul dünya
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı
Google'a soruşturma
Google'a soruşturma
Ankara'dan Roma'ya uçuş
Ankara'dan Roma'ya uçuş
3 yıldır tercih ediliyor
3 yıldır tercih ediliyor
Bir taşla üç kuş
Bir taşla üç kuş

İthalatta haksız rekabet önlemleri

ANKARA (AA) - Almanya, Kore, Çin ve Tayland menşeli "akrilik veya modakrilik liflerin" ithalatına yönelik damping soruşturmaları, yerli üreticilerin başvurularını geri çekmeleri nedeniyle kapatıldı.Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin...

İthalatta haksız rekabet önlemleri
banner17

ANKARA (AA) - Almanya, Kore, Çin ve Tayland menşeli "akrilik veya modakrilik liflerin" ithalatına yönelik damping soruşturmaları, yerli üreticilerin başvurularını geri çekmeleri nedeniyle kapatıldı.

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Almanya, Kore, Çin ve Tayland menşeli "akrilik veya modakrilik liflerin" ithalatına yönelik damping ve sübvansiyon soruşturmalarının, yerli üreticiler tarafından başvuruların geri çekilmesi nedeniyle önlemsiz kapatılmasına karar verildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İthalatta Haksız Rekabet önlemleriResmi Gazete
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1