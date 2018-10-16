Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya Bursa Neyyir Tuncay Eren Sinan Ak
Sanayi üretimi arttı
Sanayi üretimi arttı
En lezzetlisi şimdi
En lezzetlisi şimdi
Göreve başladı
ÇAYKUR'a yeni müdür
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

ANKARA (AA) - Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Vietnam menşeli sonsuz transmisyon kolanlarının bazı çeşitlerinin ithalatında dampinge karşı kilogram başına 3,15 dolar önlem uygulanacak.Ticaret Bakanlığının, İthalatta Haksız Rekabetin...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
banner17

ANKARA (AA) - Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Vietnam menşeli sonsuz transmisyon kolanlarının bazı çeşitlerinin ithalatında dampinge karşı kilogram başına 3,15 dolar önlem uygulanacak.

Ticaret Bakanlığının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Dış çevresi 60 santimetreyi geçen fakat 180 santimetreyi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivliler hariç) sonsuz transmisyon kolanları", "Dış çevresi 180 santimetreyi geçen fakat 240 santimetreyi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivliler hariç) sonsuz transmisyon kolanları" ve "Yalnız kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivliler hariç) sonsuz transmisyon kolanları" ürünlerine yönelik yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucu, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Bu çerçevede, dampinge karşı önlemin değiştirilerek Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Vietnam menşeli söz konusu ürünler için kilogram başına 3,15 dolar dampinge karşı önlem uygulanacak.

Öte yandan, Kore Cumhuriyeti menşeli "Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkılar" tanımlı eşya ile "Diğerleri" tanımlı polikarboksilatlar ithalatına yönelik yürütülen damping soruşturmasında, yerli üretim dalı tarafından yapılan damping soruşturması başvurusunun, süresi içinde geri çekilmesi nedeniyle mevcut soruşturmanın önlemsiz olarak kapatılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çimento Harç MüstahzarlarıÇin Menşeliİthalatta Haksız Rekabetin ÖnlenmesiKore CumhuriyetiResmi GazeteSonsuz Transmisyon Kolanları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1