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İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

ANKARA (AA) - Hindistan, Tayland, Sri Lanka ve İspanya menşeli "muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı" ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı açılan soruşturma tamamlandı.Ticaret Bakanlığının İthalatta...

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi
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ANKARA (AA) - Hindistan, Tayland, Sri Lanka ve İspanya menşeli "muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı" ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı açılan soruşturma tamamlandı.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, Hindistan, Tayland, İspanya ve Sri Lanka menşeli olarak beyan edilen ve bu ülkeler çıkışlı soruşturma konusu "muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı" ithalatında, tebliğ kapsamında Çin menşeli ürün için yürürlükte bulunanla aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verildi.

Hindistan'da bulunan "Galaxy Chains Pvt. Ltd." ve "Tube Investments of India Limited" firmalarıyla Tayland'da yerleşik "Tien Yuen Machinery Mfg. (Thailand) Co. Ltd." firmasında üretildiği belirlenen söz konusu ürünlere ilişkin işlemlerde, üretici sertifikası aranarak, söz konusu dampinge karşı kesin önlemin uygulanmamasına karar verildi. Bu şirketler dışında, soruşturmaya konu ülkelerden ithalat yapılması durumunda ton başına bin 200 dolar, dampinge karşı önlem uygulanacak.

Çin menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler, bu önlem için de geçerli olacak.

Öte yandan, Bakanlığın İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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