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İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

- Çin, İtalya ve Sırbistan menşeli termosifonlar için dampinge karşı önlem uygulanmasına devam edilecek

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi
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ANKARA (AA) - Çin, İtalya ve Sırbistan menşeli termosifonlar için uygulanan dampinge karşı önlemlere devam edilecek.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin, İtalya ve Sırbistan menşeli termosifonlara yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanarak, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Söz konusu ülkeler menşeli termosifon ithalatında firmalara, CIF bedelinin (ithalatta malın bedeline, sigorta ve taşıma giderlerinin de eklenmesiyle oluşan fiyat) yüzde 12 ile yüzde 49'u arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlem uygulanmasının devamına karar verildi.

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İthalatta Haksız Rekabetin ÖnlenmesiResmi GazeteTicaret Bakanlığı
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