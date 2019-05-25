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İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

ANKARA (AA) - Çin menşeli bazı alüminyumdan ürünlerin ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine...

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi
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ANKARA (AA) - Çin menşeli bazı alüminyumdan ürünlerin ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretici Assan Alüminyum Sanayi ve Tic. AŞ tarafından yapılan ve Panda Alüminyum AŞ, İspak Esnek Ambalaj Sanayi AŞ, Sinanlı Ambalaj San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve Asaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin menşeli "kalınlığı 0,2 milimetreyi geçmeyen, haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tutulmamış alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler" ile gümrük tarife pozisyonunda aynı fasıldaki "diğerleri" başlığındaki ürünlere yönelik uygulanan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ayrıca Mısır menşeli "kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri" ithalatına yönelik başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması sonucu alınan karar da yürürlüğe kondu. Mısır menşeli olduğu beyan edilen ürünü Türkiye'ye ihraç eden Bedaya Company for Stationery Manufacturing ve Gelcy Speciality Plastics (S.A.E.) firmalarının üretici niteliğine sahip oldukları ve halihazırda söz konusu ürünün ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemleri etkisiz kılmadıkları sonucuna ulaşıldı. Soruşturma dönemi itibarıyla Mısır'ın Türkiye'ye ihracatının tamamının söz konusu firmalarca üretilen ürünler olduğu tespit edildi. Bu nedenle Çin menşeli ürünlerin ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Mısır menşeli ürünlere uygulanmaması kararlaştırıldı.

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