İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

ANKARA (AA) - Endonezya'da yerleşik PT Elegant Textile Industries ve PT Sunrise Bumi Textiles firmalarından gerçekleştirilen kesik elyaf ipliğine yönelik ithalata damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığının, "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, Endonezya'da yerleşik PT Elegant Textile Industries ve PT Sunrise Bumi Textiles firmalarından gerçekleştirilen sentetik veya suni devamsız liflerden ipliklere (kesik elyaf ipliği) yönelik damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarını belirliyor.

Buna göre, iki firmadan gerçekleştirilen söz konusu ithalatın nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında değerlendirilmemesi, anılan firmalardan ithalatı gerçekleştirilen kesik elyaf ipliği ürününe yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.