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İthalatta korunma önlemleri tebliğleri

ANKARA (AA) - İran menşeli, çerçevesiz cam aynalar ithalatında uygulanan korunma önlemi yürürlükten kaldırıldı.Ekonomi Bakanlığının "İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğleri" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe...

İthalatta korunma önlemleri tebliğleri

ANKARA (AA) - İran menşeli, çerçevesiz cam aynalar ithalatında uygulanan korunma önlemi yürürlükten kaldırıldı.

Ekonomi Bakanlığının "İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğleri" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, çerçevesiz cam aynaların İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin yürürlükten kaldırılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verdi.

Öte yandan Kurul, otomobillerde, otobüs ve kamyonlarda, tarım, orman taşıtları ve makinelerinde, yapı, madencilik veya sanayi elleçleme taşıtları ile makinelerinde kullanılan kauçuktan yeni dış lastiklerler ithalatında korunma önlemi uygulanmasına yönelik resen başlatılan soruşturmanın önlemsiz kapatılmasını da kararlaştırdı.


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Ekonomi Bakanlığıİthalatta Korunma ÖnlemleriTebliğ
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