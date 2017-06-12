İTHİB Başkanı Gülle'ye Kızılay Platin Madalyası

İSTANBUL (AA) - İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle'ye, yıl içerisinde yaptığı desteklerinden dolayı Türk Kızılayı'ndan platin madalya beratı verildi. Gülle, madalyayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'tan aldı.

İTHİB açıklamasına göre, Kızılay'ın 149. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen Ödül Töreni'nde Türk Kızılayı'na verdiği desteklerden dolayı İTHİB Başkanı Gülle'ye Platin Madalya Beratı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülle, şunları kaydetti:

"Sadece ülkemizde değil tüm dünyada insani yardım hizmetinde model alınan, insanların en zor anlarında yanında olan gurur kaynağımız Türk Kızılayı'na, bizler de Türk tekstilcileri olarak elimizden gelen katkıyı sunmak istedik.149 yıldır, dünyanın neresinde olursa olsun sıkıntıya düşen insanlara yardım ulaştıran Türk Kızılayımız düzenlediği törenle bağışçıları olarak bizleri onurlandırdı. Yüzyılın insanlık hareketine katkıda bulunmak her Türk vatandaşının, bizlerin görevidir."

İhracatçıların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk Kızılayı'nın yanında olacağına işaret eden Gülle, "Tekstil ihracatçılarımız dokuduğu kumaşlarla ekonomiye can, yardımlarıyla Türk Kızılayı'na kan olmaya devam edecek. Dünyadaki mazlumların yanında olan Türk halkının yardımseverlik duygularının lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Kızılayı Genel Başkanımız Kerem Kınık'ın önderliğinde gerçekleştirilen yardım faaliyetlerine bugüne kadar destek verdik, bugünden sonra da destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.