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İTO 2017 İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 2017 yılı bütçesi 277 milyon 20 bin 8 lira olarak kabul edildi.İTO 2017 Yılı İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri toplantısı İTO Meclisinde gerçekleştirildi. İTO 2017 yılı bütçesi,...

İTO 2017 İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 2017 yılı bütçesi 277 milyon 20 bin 8 lira olarak kabul edildi.

İTO 2017 Yılı İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri toplantısı İTO Meclisinde gerçekleştirildi. İTO 2017 yılı bütçesi, yapılan oylamada net 277 milyon 20 bin 8 lira olarak kabul edildi.

Bütçe Komisyonu Başkanı Sadettin Çaldağ'ın yaptığı değerlendirmeyle 2016 gelir ve giderleri ile 2017 bütçesi meclise sunuldu.

Ardından bütçe fasılları tek tek okunarak meclisin onayına sunuldu. Gerçekleştirilen oylamada yeni yıl bütçesi kabul edildi.

Böylelikle geçen yıl 260 milyon 975 bin 9 Türk lirası olan İTO bütçesi, yaklaşık 16 milyon Türk lirası artmış oldu.

Toplantıda ayrıca İTO 2017 Yılı İş Programı da oy birliğiyle kabul edildi.

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İTO 2017 İş Programı Ve Bütçe Görüşmeleri
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