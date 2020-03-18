İTO Başkanı'ndan ekonomik paketle ilgili ilk açıklama!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsün zararına karşı açıkladığı ekonomi paketi üzerine yaptığı değerlendirmede; "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbirler, koronavirüsün etkilerine karşı ekonomimizin 'koruyucu maskesi' olacaktır.

Tedbirlerin istihdamı, üretimi ve en önemlisi de insanı öncelemesi, salgın sonrası Türkiye’nin pozitif ayrışma hedefini de güçlendirecektir.

Dünyada yakın dönemde benzeri olmayan bu krizde devlet, halk, reel sektör ve finans kesimi birlikte yol alıyoruz. Bu dörtlü işbirliğini artırmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

İnanıyoruz ki bu tedbirlerle nakit akışı bozulan firmalar üzerinde koronavirüs etkisi inecektir.

KOBİ’lerin kredi borçlarının ertelenmesi, KGF limitlerinin artırılması, temerrüde düşen firmalara mücbir sebep kaydı düşülmesi, ihracatçının desteklenmesi ve çeşitli sektörlerde KDV ve SGK primlerinin ertelenmesi piyasada nakit akışını artıracaktır.

İstanbul iş dünyası olarak ülkemiz ve dünya için son derece zorlu olan bu süreçte devletin, halkımızın ve iş dünyamızın üzerine eşit sorumluluk düşüyor. Bizi koronavirüstün koruyacak olan en büyük güç, toplumsal dayanışmamız olacaktır; devletin aldığı tedbirleri harfiyen yerine getirmemiz olacaktır, hep birlikte hareket etmemiz olacaktır. Bunu bir seferberlik haline getirmek durumundayız. Cumhurbaşkanımızın da mesajında işaret ettiği gibi, bizler de iş dünyası olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.