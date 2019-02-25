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İTO Başkanı: Olta balıkçılığıyla övünemeyiz

İTO Başkanı Avdagiç, “B2B, yani firmadan firmaya yapılan e-ticaret yarışında havayolu ve kargoda yeni bir model geliştirmezsek, küresel rekabette olmamız ihtimal bile değil. Olta balıkçılığı gibi bu. Onlar ağla tutarken, biz olta ile balık avlayarak rekabet edemeyiz" dedi.

İTO Başkanı: Olta balıkçılığıyla övünemeyiz
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Mobil endüstri alanında dünyanın en büyük fuarlarından biri olan MWC Barcelona bugün açıldı.  Fuarda, İTO’nun düzenlediği Türkiye milli iştiraki ve ikili görüşme platformunda 29 firma yer alıyor. İTO Başkanı Avdagiç, "B2B yarışında havayolu ve kargoda yeni bir model geliştirmezsek, küresel rekabette olmamız ihtimal bile değil" dedi.

Mobil endüstri alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan Mobil Dünya Kongresi (MWC) Barcelona, İspanya'nın Barcelona kentinde bugün başladı.

204 ülkeden 107 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen MWC Barcelona’nın bu yılki teması Intelligent Connectivity (Akıllı Bağlantı) olarak belirlendi.Yılın en büyük teknoloji etkinliği olan MWC Barcelona fuarında İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) düzenlediği Türkiye milli iştiraki ve ikili görüşme platformunda 29 firma yer alıyor.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, MWC Barcelona Fuarı'na ilişkin yaptığı açıklamada, küresel B2B, yani firmadan firmaya yapılan e-ticaret yarışına dikkati çekti.

Avdagiç, “B2B, yani firmadan firmaya yapılan e-ticaret yarışında havayolu ve kargoda yeni bir model geliştirmezsek, küresel rekabette olmamız ihtimal bile değil. Olta balıkçılığı gibi bu. Onlar ağla tutarken, biz olta ile balık avlayarak rekabet edemeyiz. Ağ çağında olta balıkçılığıyla övünemeyiz. Çünkü global B2B siteleri o kadar büyüdüler ki, para tahsilatının zor olduğu ülkeye mal satan kuruma önceden ödeme yapıp, ardından tahsilat için faktoring hizmeti bile veriyorlar” ifadesini kullandı.

“ioT markalar için bir iletişim fırsatı”İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Big data (büyük veri) ile işletim gücündeki ilerlemelerin iş gücüne büyük etkisi olacak bir teknolojik devrimi tetiklediğini belirtti.

Avdagiç, “Makinalar ve robotlar, yapay zeka ile kapasitelerini hızla artırıyor. Ancak dijital devrimin, firmaları ve çalışanları nasıl etkileyeceği yeterince anlaşılabilmiş değil. Akıllı bağlantı adı verilen teknolojisi, 1957'de ilk yapay uydu Sputnik'in fırlatılmasıyla başladı, son 10 yıldır ise akıllı telefonların yükselişi ile devam ediyor. Bu kavram, reklamverenler ve markalar için ayrıca önemli. Müşteri iletişimi, reklam zekası, akıllı şirketler, evler, fabrikalar, ulaşım araçları ile her şey yeni bir boyut kazandı. Benzer şekilde nesnelerin interneti (ioT) markalar için bir iletişim fırsatı” diye konuştu.

MWC Barcelona, 28 Şubat’a kadar açık kalacak.

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İTO BaşkanıMWC BarcelonaİTO Başkanı Şekib Avdagiç
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