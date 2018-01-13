İTO bu yıl da MIPIM'e damgasını vuracak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) dünyanın en büyük kentleşme etkinliklerinden biri olarak kabul edilen MIPIM’e bu yıl da damgasını vurmaya hazırlanıyor.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran MIPIM 2018’e geçen yıl olduğu gibi Paris ve Londra çadırları arasında yer alacak 685 metrekarelik İstanbul Gayrimenkul Çadırı ile katılacaklarını açıkladı ve “MIPIM 2018’de başlattığımız çalışmalarla daha güçlü işbirliklerine kapı aralayacağız” dedi ve şu noktalara dikkat çekti:

. Çeşitli etkinlikler ve networking kokteylinin düzenleneceği İstanbul Gayrimenkul ve Tanıtım Çadırı, dünyayı, İstanbul’a davet edecek.

. Bu büyük buluşmada, devlet yöneticilerinden gayrimenkul dünyasının üst düzey katılımcılarına kadar pek çok aktör yine İstanbul Çadırı’nda bir araya gelecek.

. İstanbul Ticaret Odası olarak, kadim medeniyetlerin mirasçısı ve modern şehirleşmenin fırsatlarını barındıran İstanbul’un prestijini MIPIM 2018’de daha yükseğe taşımak için hazırız.

İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Topçu da İstanbul’da imparatorların hayalleri gerçekleştirilerek iki dev kıtanın yerüstü ve yeraltından birleştirildiğini belirterek, ayrıca insan hayal gücünü zorlayan Kanal İstanbul gibi bir projeyle geleceğe yön veren büyük bir adım atıldığını kaydetti. Topçu, “İstanbul Gayrimenkul Tanıtım Çadırı profesyonellerin, yatırımcıların üst düzey yönetici ve CEO’ların, gayrimenkul sektörünün lider isimlerinin ve uluslararası basın mensuplarının buluştuğu bir platform olarak networking kokteyllerine, ikili görüşmelere, paneller ve firma proje sunumlarına ev sahipliği edecektir. İstanbul’un dün, bugün ve yarını buluşturan, aynı şehirde adeta bir zaman yolculuğuna çıkaran kimliği MIPIM’de tüm dünyaya bir kere daha Türk misafirperverliği himayesinde yaşatılacaktır” dedi.

