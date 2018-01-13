Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

İTO bu yıl da MIPIM'e damgasını vuracak

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran MIPIM 2018’e geçen yıl olduğu gibi Paris ve Londra çadırları arasında yer alacak 685 metrekarelik İstanbul Gayrimenkul Çadırı ile katılacaklarını açıkladı.

İTO bu yıl da MIPIM'e damgasını vuracak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) dünyanın en büyük kentleşme etkinliklerinden biri olarak kabul edilen MIPIM’e bu yıl da damgasını vurmaya hazırlanıyor.
İTO Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran MIPIM 2018’e geçen yıl olduğu gibi Paris ve Londra çadırları arasında yer alacak 685 metrekarelik İstanbul Gayrimenkul Çadırı ile katılacaklarını açıkladı ve “MIPIM 2018’de başlattığımız çalışmalarla daha güçlü işbirliklerine kapı aralayacağız” dedi ve şu noktalara dikkat çekti:
. Çeşitli etkinlikler ve networking kokteylinin düzenleneceği İstanbul Gayrimenkul ve Tanıtım Çadırı,  dünyayı, İstanbul’a davet edecek.
. Bu büyük buluşmada, devlet yöneticilerinden gayrimenkul dünyasının üst düzey katılımcılarına kadar pek çok aktör yine İstanbul Çadırı’nda bir araya gelecek.
. İstanbul Ticaret Odası olarak, kadim medeniyetlerin mirasçısı ve modern şehirleşmenin fırsatlarını barındıran İstanbul’un prestijini MIPIM 2018’de daha yükseğe taşımak için hazırız.
İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Topçu da  İstanbul’da imparatorların hayalleri gerçekleştirilerek iki dev kıtanın yerüstü ve yeraltından birleştirildiğini belirterek, ayrıca insan hayal gücünü zorlayan Kanal İstanbul gibi bir projeyle geleceğe yön veren büyük bir adım atıldığını kaydetti. Topçu, “İstanbul Gayrimenkul Tanıtım Çadırı profesyonellerin, yatırımcıların üst düzey yönetici ve CEO’ların, gayrimenkul sektörünün lider isimlerinin ve uluslararası basın mensuplarının buluştuğu bir platform olarak networking kokteyllerine, ikili görüşmelere, paneller ve firma proje sunumlarına ev sahipliği edecektir. İstanbul’un dün, bugün ve yarını buluşturan, aynı şehirde adeta bir zaman yolculuğuna çıkaran kimliği MIPIM’de tüm dünyaya bir kere daha Türk misafirperverliği himayesinde yaşatılacaktır” dedi.
 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MIPIMöztürk OranDursun TopçuMIPIM 2018
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5