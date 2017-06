İTO İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesinden açıklama:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi, kamu ve üniversite hastanelerinin alımlarında bazı ödemelerin 3 yılı bulan gecikmelerle yapıldığını ve bu sebeple tıbbi cihaz ve sağlık malzemesi üretici, ithalatçı ve tedarikçilerinden özellikle küçük ve orta ölçekli birçok firmanın kanuni takibe düştüğünü açıkladı.

Komite açıklamasında, kamu ve özellikle üniversite hastanelerinin son dönemde bazı ödemelerinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında imzaladıkları sözleşmede yer alan ödeme sürelerine "uymadıkları" belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tıbbi cihaz ve sağlık alanında faaliyet gösteren üretici, ithalatçı ve tedarikçiler olarak, kamunun sağlık hizmetini paylaşan sektör temsilcileriyiz. Sektör firmalarımız Kamu İhale Kanunu esaslarına göre ihaleye katılmakta, sözleşme imzalayarak edimlerimizi yerine getirmektedir. Son dönemde kamu ve bilhassa üniversite hastanelerimizin sözleşmedeki takvimin üzerinden 6 ay ila 3 yıl gibi süreler geçmesine rağmen ödeme yapmamaları, özellikle küçük ve orta ölçekli firmalarımızı çıkmaza sokmuştur.

Bunun yanı sıra Sağlık Uygulama Tebliği fiyatlarının günün koşullarına göre güncellenmemesi, artan döviz fiyatları, sabit TL ile verilen fiyatlar ve her gün ağırlaşan mevzuat, birçok firmamızın kanuni takibe düşmesine ve mali yapılarının bozulmasına sebep olmuştur. Sektörün gecikmiş alacakları 4 milyar liraya ulaştı. Sağlıkta tartışılmaz bir dönüşüme imza atan ve sektörümüze her daim sahip çıkan hükümetimizin, kamunun sağlık hizmetini paylaşan bizler için katlanılamaz hale gelen bu sorunu da bir an önce çözüme kavuşturacağına eminiz. İTO sektör temsilcileri olarak gerekli iş birliğine hazırız."