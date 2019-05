İTO Meclis Toplantısı - İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç: - "23 Haziran'da seçimin yenilenmesinin demokrasinin ve hukukun gereği olduğunu kabul edip, seçim defterini kapatmalıyız. Türkiye, 31 Mart'ı geride bıraktığı gibi, 23 Haziran’ı da geride bırakarak, bir an önce ekonomiye odaklanmalıdır" - "Ekonomik toparlanmamızı gerçekleştirip büyük bir geleceğe doğru yol almalıyız. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam. Biz her tür sarmaldan çıkacak, her türlü sorun yumağını çözecek güç ve kabiliyetteyiz"

09 Mayıs 2019 Perşembe 18:54