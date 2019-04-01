Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi Trabzon 31 Mart 2019 31
Altının gözü zirvede
Altının gözü zirvede
Görevinden ayrıldı
Görevinden ayrıldı
Seçim sonrası piyasalar
Seçim sonrası piyasalar
55 personel alacak
55 personel alacak
Taksit sayısı uyarısı
Taksit sayısı uyarısı

İTO'ya göre fiyat artışları

- İTO verilerine göre, İstanbul'da martta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,75, toptan fiyatlar yüzde 0,71 arttı - Kentte, martta yıllık bazda ise perakende fiyatlar yüzde 17,74, toptan fiyatlar ise yüzde 23,36 yükseldi

İTO'ya göre fiyat artışları
banner17

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, mart ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,75, toptan fiyatlar ise yüzde 0,71 arttı.
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Mart 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 15,90 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 21,04 yükseldi.
İstanbul'da, martta perakende fiyatlarda yüzde 0,75'lik, toptan fiyatlarda ise yüzde 0,71'lik artış kaydedildi.
Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 17,74, toptan fiyatlarda yüzde 23,36 yükseliş yaşandı.

- Sektörel bazda değişim oranları

Perakende fiyatlar, martta bir önceki aya kıyasla, giyimde yüzde 2,84, diğer harcamalarda yüzde 1,22, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1,15, gıdada yüzde 0,92, konutta yüzde 0,47, ev eşyasında yüzde 0,23 arttı.
Bu dönemde perakende fiyatlar kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 1'lik, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,21'lik azaldı.
Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise kimyevi maddelerde yüzde 2,37, madenler grubunda yüzde 2,18, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,53, işlenmemiş maddelerde yüzde 1,44, inşaat malzemelerinde yüzde 0,93, mensucatta yüzde 0,11 artarken, gıda maddelerinde yüzde 0,05 azalış kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Toptan FiyatlarPerakende FiyatlarItoEnflasyon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5