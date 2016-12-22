İTO Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, 2017'de çalışmalarını İran ve Afrika'da devam ettirirken, ABD ve Rusya'ya da yoğunlaşacaklarını bildirdi.

Çağlar, İTO'nun 2017 yılı i̇ş programı ve bütçe görüşmeleri toplantısında yaptığı konuşmada, hedeflerinin ve rotalarının belli olduğunu belirterek, Türkiye’yi büyütmek zorunda olduklarını söyledi.

İleri görüşlülükle ve mazeret üretmeden sağlam bir ekonomi için çalışacaklarını ifade eden Çağlar, "Fed, faiz arttırsa da, petrol fiyatları artsa da, terör maşaları kudursa da büyüyeceğiz. İTO’ya düşen bunu nasıl yapacağımızın cevabını bulmaktır." diye konuştu.

Kendi uçağını, tankını üreten, dünyanın enerji akışına yön veren, çevresindeki zulme "dur" diyebilen, her koşulda büyüyen ve kenetlenen bir Türkiye gerçeği olduğunu belirten Çağlar, 2017'nin yatırım, üretim, ihracat ve turizm gibi her alanda seferberlik yılı olacağını söyledi.

İTO iş programının temel felsefesinin birleşmek ve büyümek olduğunu vurgulayan Çağlar, "parçalamaya ve bölmeye odaklanmış bir dünyada bir an bile karamsarlığa kapılmadan çalışmaya, üretmeye devam etme" üzerine bir yol haritası ortaya koyduklarını kaydetti.

2016'nın, ticari diplomasiyi hızlandırdıkları bir yıl olduğunu, fuar organizasyonu sayısını 22’den 28'e çıkardıklarını, bu fuarlara katılan üye firma sayısını da geçen yıla göre yüzde 35 artırdıklarını bildiren Çağlar, 2017 için şimdiden 25 fuarı takvimlerine aldıklarını, Kanada'dan Çin'e kadar milli katılım organizasyonlarına devam edeceklerini ve bu organizasyonlar için 2017 bütçesinde 18 milyon TL kaynak ayırdıklarını söyledi.

Çağlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet üyeleriyle birçok ülkeyi ziyaret ettiklerini hatırlatarak, "Dünya dönerken, biz de yerimizde durmadık. 2016 yılında 1 milyon 200 bin kilometre yol yaptık. Bu rakam, dünyanın çevresini 30 kez dolaşmaya eş değerdir.” ifadesini kullandı.

2017'de İTO Yabancı Sermaye Tanıtım Ofisi'ni hayata geçireceklerini belirten Çağlar, gelecek günlerde dünyanın önemli finans gazetelerinin köşe yazarlarını İstanbul'da ağırlamayı planladıklarını bildirdi.





- "2016 bütçemiz 31 milyon lira fazla verdi"





İbrahim Çağlar, dış ilişkilerde İran, Rusya, Afrika ve Amerika'ya özel önem verdiklerini ifade ederek, "Türkiye'nin dış ticaret payını artırmanın anahtarı bu ülkelerle ilişkileri geliştirmekte saklı. Geçen yıl İran'a dönük faaliyetlerimizi hızlandırmıştık. 2016'da da Afrika kıtasına yönelik birçok çalışma gerçekleştirdik. 2017'de bu çalışmalarımızı İran ve Afrika'da devam ettirirken, ABD ve Rusya'ya da yoğunlaşacağız." şeklinde konuştu.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne geçtiklerini, söz konusu sistem ile 5,5 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağladıklarını kaydeden Çağlar, "Bu sistemle 671 adet ağacı ve 3,3 ton suyu kurtardık. 13 ton atık oluşmasını önledik." dedi.



2016’da yaptıkları çalışmaları anlatan Çağlar, bu yıl İTO’nun faaliyetlerinin arttığını ve büyüdüğünü söyledi. Çağlar, İTO’nun 2016 bütçesinde toplam gelirin 274 milyon 536 bin 653 lira, toplam giderin ise 243 milyon 172 bin 341 lira olduğunu, böylelikle 2016 bütçesinin 31 milyon lira fazla verdiğini bildirdi.

Gelirlerinin bir önceki döneme göre yüzde 50 arttığını belirten Çağlar, "Bu rakamlar, büyüyen İTO cami̇amızın i̇spatı, İstanbul i̇ş dünyasının gücüdür. Bu başarı bugün itibarıyla 400 bin 215 üyemizindir." dedi.





