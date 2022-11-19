İTO’da Ahmet Özer Başkan Vekili oldu

İstanbul Ticaret Odası’nda Şekib Avdagiç’in yönetimi şekilleniyor. Ahmet Özer bu defa başkan vekilliği görevine getirildi. Meclis üyelerinin büyük çoğunluğu Şekib Avdagiç’in listesinden seçilmişti.

Ve bu gelişmenin ardından geçtiğimiz hafta İTO başkanı ve yönetimi seçmek üzere sandık başına gitti. Şekib Avdagiç, 273 üyeli İstanbul Ticaret Odası Meclisi’nde yapılan seçimde 184 oy alarak yeniden başkanlığa getirildi. Böylece Avdagiç, 140 yıllık geçmişe sahip İstanbul Ticaret Odası’nda ikinci defa Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Rakibi Restoran Hizmetleri Sektörü’nden meclise giren ve başkan adayı olan Atilla Bingöl’ün listesi ise 83 oyda kaldı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra yaptığı konuşmada, Meclis Üyeleri’ne 21’inci Dönem’de de kendisine ve yönetim kuruluna gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür etti.

Avdagiç, “İTO’da çok az başkana nasip olan ikinci dönemde de başkanlık yapmaya beni ve ekibimi layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum” dedi.

İTO seçimlerinin geride kaldığını ve şimdi hep birlikte İstanbul için, İstanbul iş dünyası için çalışma zamanı olduğunu kaydeden Avdagiç, “Şimdi ‘bir olma, iri olma ve diri olma’ zamanı. Şimdi ayrılıkları bir kenara koyup ülkemizi “muasır medeniyet seviyesinin” üzerine taşımak için iş birliği ve güç birliği içinde çalışma zamanı. Şimdi, daha çok üretmek, daha çok ihracat yapmak, daha çok istihdam oluşturmak için üzerimize düşeni yapmak zamanı” ifadelerini kullandı.

Avdagiç başkanlığındaki İTO’nun 2022-2026 yılları arasında görev yapacak yönetim kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu:

Şekib Avdagiç (Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet Özer, Bahadır Yaşık, Giyassettin Eyyüpkoca, İbrahim Doğan Salman, Mehmet Develioğlu, Murat Hazıroğlu, Münür Üstün, Sami Salih Atılgan, Yakup Köç, Zeki Akbal.

Diğer yandan İTO’nun yedek yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Fuat Kulaçoğlu, Bülent Şen, Ali Yüksel, Mustafa Cantürk, Murat kılıç, Ercan Vergili, Ertuğrul Yılmaz, Saim Aşçı, Eyüp Topal, Ekrem Yiğit

Bu arada yönetim kurulu da kendi içinde görev dağılımı yapmaya başladı. Buna göre Ahmet Özer yeni dönemde başkan vekili olarak görev yapacak.

ERKEN MECLİS BAŞKANI OLDU

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi, 21. Dönem Meclis Başkanlığı seçimi dün gerçekleştirdi. İstanbul Ticaret Odası’nın 21’nci dönem Meclis Başkanı Erhan Erken oldu.

İTO Yönetim Kurulu ile aynı gün yapılan yeni dönemin ilk meclis toplantısında, İTO Meclis Başkanlık Divanı da seçildi.

Meclis salonundaki oturum, İTO Meclisi’nin yaşça en büyük üyesi sıfatıyla Bayram Doğan başkanlığında toplandı. Ardından Meclis Üyeleri, Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı için oy kullanıldı.

Meclis Başkanlığı için yapılan seçimde Erhan Erken İstanbul Ticaret Odası’nın yeni Meclis Başkanı seçildi. İTO Meclis Başkan Yardımcılarına Sultan Selim Şimşek ve Mustafa Büyükdede seçilirken, Meclis Katip Üyesi ise Ercan Özboyacı oldu.