İTO'dan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a ziyaret

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu üyeleri, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti.



İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç başkanlığındaki heyet Pekcan'ı ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede İTO ve Ticaret Bakanlığı'nın birlikte yürütebileceği projeler ele alındı.

Ziyareti değerlendiren Avdagiç, "İstanbul Ticaret Odası üyesi olan ve Oda çatısı altında TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu'nda (İKGK) beraber görev yaptığımız sayın Bakanımıza başarı dileklerimizi ilettik. Gümrük ve dış ticaret işlemleri ile bilhassa reel sektörün büyümesi için yapılması gerekenler de görüşmemizin önemli başlıklarını oluşturdu." ifadelerini kullandı.