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İTO'ya göre fiyat artışları

- İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürün yüzde 45,55 ile soğan oldu - İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 96'sının perakende fiyatı artarken, 47 ürünün fiyatı düştü, 99 ürünün fiyatı değişmedi

İTO'ya göre fiyat artışları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO), kasım ayında gıda harcamaları yaş-kuru sebze ve meyve grubunda yer alan soğanın yüzde 45,55 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün olduğunu duyurdu.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 96'sının perakende fiyatı artarken, 47 ürünün fiyatı düştü, 99 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Kasım ayında, gıda harcamaları yaş-kuru sebze ve meyve grubunda yer alan soğan yüzde 45,55 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler, yüzde 28,83 ile giyim harcamaları grubu çocuk giyimi grubunda yer alan palto, yüzde 22,52 ile yaş üzüm, yüzde 20,54 ile kadın manto ve yüzde 17,62 ile erkek palto olarak sıralandı.

2018 Kasım ayında gıda harcamaları yaş-kuru sebze ve meyve grubunda yer alan limon ise yüzde 19,43 ile fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen ürünler kategorisinde limonu yüzde 18,08 ile fuel oil, yüzde 17,78 ile ıspanak, yüzde 17,22 ile gaz yağı, yüzde 17,20 ile domates ve yüzde 13,31 ile pırasa izledi.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO)
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