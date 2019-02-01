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İTO'ya göre fiyat artışları

- İTO verilerine göre, İstanbul'da ocakta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,14, toptan fiyatlar yüzde 1,45 arttı - Kentte, ocakta yıllık bazda ise perakende fiyatlar yüzde 18,00, toptan fiyatlar ise yüzde 22,95 yükseldi

İTO'ya göre fiyat artışları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, ocak ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,14, toptan fiyatlar ise yüzde 1,45 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Ocak 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 14,46 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 18,91 yükseldi.

İstanbul'da, ocakta perakende fiyatlarda yüzde 1,14'lük, toptan fiyatlarda ise yüzde 1,45'lik artış kaydedildi. Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 18,00, toptan fiyatlarda yüzde 22,95 yükseliş yaşandı.


- Sektörel bazda değişim oranları


Perakende fiyatlar, ocakta bir önceki aya kıyasla, diğer harcamalarda yüzde 5,49, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 3,64, gıdada yüzde 2,53, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 2,13, ev eşyasında yüzde 1,77, konutta yüzde 0,42 artarken, giyimde yüzde 6,22 ve kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2,16 azalış gösterdi.

Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise mensucatta yüzde 4,21, inşaat malzemelerinde yüzde 2,01, madenlerde yüzde 1,34, gıdada yüzde 1,17, yakacak ve enerjide yüzde 0,91, işlenmemiş maddelerde yüzde 0,87 arttı, kimyevi maddelerde ise 0,25 azaldı.


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