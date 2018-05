İTÜ'den sürdürülebilir enerji için iki “yeşil“ tesis

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesinde kampüs içi sürdürülebilirliğin sağlanması ve atıkların enerjiye dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması amacıyla "atıktan enerji üretim tesisi" ve "engelsiz yeşil ofis" kurulacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen "İTÜ: Sürdürülebilir Enerji Üssü" isimli proje kapsamında Ayazağa Yerleşkesinde kurulacak iki yeni tesisin açılışı yakında gerçekleştirilecek.

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'ni "yeşil kampüse" dönüştürme projesi kapsamında hayata geçirilecek tesislerle, atıkların kaynağa dönüştürülerek atık yönetiminin sağlanması, atıkların arıtımı ve değerlendirilmesi, atıkları temiz enerjiye dönüştürerek sürdürülebilir bir yaşam modelinin İstanbul'a kazandırılması hedefleniyor.

İTÜ’de yürütülen "yeşil kampüs" çalışmaları üniversitenin 2017 yılında Greenmetric Sürdürülebilir Üniversite Kampüsleri sıralamasında dünyada 77'inci, Avrupa’da ise 37'inciliğe yerleşmesini sağlarken, söz konusu yeni tesislerin 2018'deki sıralamayı etkilemesi ve üniversitenin daha iyi bir noktaya gelmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mahmut Altınbaş, yerleşkede toplanmış 1,6 ton katı atığın kurulacak tesiste biyokimyasal dönüşümlere uğrayarak biyogaza dönüştürüleceğini kaydetti.

Oluşan biyogazın jeneratörle elektrik ve ısı enerjisine çevirilerek günlük 30 kilovatsaat enerji üretilebileceğini belirten Altınbaş, "Üretilen elektrik kampüs içi faaliyetlerde, üretilen ısı ise tesisi ısıtmak amacıyla değerlendirilecek. Tesisteki prosesler sonucu oluşan atık su, kurulacak olan yapay sulak alanda arıtılacak ve kampüs içi sulama faaliyetlerinde kullanılacak." ifadelerini kullandı.

Altınbaş, atıkları yerinde değerlendirerek ayrıştırmanın önemine dikkati çekerek, atıkların koku ve sızıntı suyu emisyonlarının sağlanmasıyla çevreye olan olumsuz etkilerin en aza indirilebileceğini vurguladı.

Çalışma kapsamında fakülte, enstitü binaları ve yerleşkenin çeşitli yeme içme noktalarında ayrıştırma kabı konumlandıracaklarını aktaran Altınbaş, "Atıklar kaynağında ayrılarak yüksek değerli ürünlere dönüştürülecek. Böylece çevreyi korumanın yanı sıra, belediye için büyük bir yük olan atık toplama ve bertaraf işlemleri de hafifletilmiş olacak. Sürdürülebilir bir yaşam tarzı için uygulama sınırlarının ne kadar geniş olduğu, kurulan bu tesislerle gösterilecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Konteyner" mimarisiyle birçok yenilik deneyimlenecek

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin de "engelsiz yeşil ofis" konseptine ilişkin, Türkiye için yeni sayılabilecek bir yaklaşım olan "konteyner" mimarisiyle birçok yeniliğin ilk kez deneyimleneceğini aktardı.

Öncelikle inşa edildiği yerde minimum karbon ayak izi yaratan bir bina tasarladıklarını vurgulayan Seçkin, şu nları kaydetti:

"Kullanılan malzemeleri ve yapı elemanlarını mümkün olduğunca geri dönüşümlü ve az enerji tüketen ürünlerden seçmeye çalıştık. Burada yaşam başladıktan sonra da öğrenmeye ve tecrübe kazanmaya devam edeceğiz. Her binada ve her yeni teknolojide olduğu gibi binayı kullananların da bize geri dönüşleri doğrultusunda değerlendirmeler yapıp yeni yapılar geliştirme şansımız olacak. Tasarladığımız konteyner mimarisi şu an geri dönüşüm açısından en önemli yapım yaklaşımlarından birisi. Biz de burada bir geri dönüşüm tesisi kurduğumuz için atıklardan enerji üretiyoruz. Toplumsal farkındalık yaratmaya yönelik uygulamalarla öncü İTÜ, Yeşil Kampüs Projesi kapsamında, sürdürülebilir yaşamın somut bir örneğini ülkemize kazandıracak."