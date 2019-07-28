İTÜ ve TPAO'dan personel eğitimi için iş birliği

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) petrol arama faaliyetleri kapsamında ihtiyacı olan personelin eğitimine katkı sağlayacak.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, TPAO, İTÜ ve İTÜNOVA Teknoloji AŞ yeni bir iş birliğine imza attı.

İş birliği kapsamında, İTÜ'nün akademik kadrosu TPAO'nun kendi personeli ve hizmet aldığı firmaların personellerine sertifikalı eğitim verecek. İş birliğiyle, Türkiye’de açık denizlerde çalışacak personelin, uluslararası standartlarda sertifikalandırılması için bir altyapı çalışması gerçekleştirilecek.

TPAO, İTÜ'nün bu eğitimleri sağlaması için gerekli altyapı ve fiziki koşulların iyileştirilmesini sağlayacak. Proje sayesinde, gelecek 10 yıl içinde milyon dolarlık eğitim ücretinin ülke içinde kalması sağlanırken, Türkiye'nin teknik eğitim kapasitesi de hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleriyle eş güdümlü olarak artırılacak.





- "Üniversitemizin asli görevlerinden biri bilgi aktarımı"





Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, TPAO ile iş birliği kapsamında, petrol arama ve üretim faaliyetleri çerçevesinde, gerekli tüm personelin eğitimlerine katkı sağlayacakları bir model üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bu protokol ile bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin kalkınmasında her zaman öncü olan İTÜ, petrol arama süreçlerinde yetkin personel yetiştirilmesi ve sertifikalandırılmasına destek olacak. Bu iş birliğinin ülkemiz kazanımlarına katkı sağlayacağını biliyor ve gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Karaca, İTÜ'nün bütün imkanlarını Türkiye'nin bekası ve geleceği için açmaya hazır olduklarını aktararak, "Üniversitemizin asli görevlerinden biri bilgi aktarımı. Sektördeki bilgi birikiminin ülkemizde kalması, burada gelişmesi önemli. Böylece dışarıdan destek almaktan kaynaklanan mali kayıplar da azalacak, ülkemizde bu alanda bir birikimin oluşması ve ilgili organizasyonlara aktarımı da dışarıya karşı daha dik durmamızı sağlayacaktır. Bu yolda üstün gayretle atılan adımlardan dolayı TPAO Genel Müdürü'ne ve ekibine teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.



