"İTÜ Vodafone Future Lab" açıldı

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle yarışabilmesi adına, Milli Teknoloji Hamlesi ve içinde yapılan iş ve işlemlerin vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Teknolojiyi mümkün olan en yüksek ölçüde yerli ve milli imkanlarla üreten ülkelerden biri olmak için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Vodafone ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliği ile hayata geçirilen İTÜ Vodafone Future Lab'ın açılışı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Sayan, geleceğin teknolojilerine yönelik çözümler geliştirmek adına İTÜ Vodafone Future Lab'ın önemine işaret ederek, yerli üretimi destekleyen birçok önemli projede aktif yer alan Vodafone'nun bir yeniliğe daha imza attığını söyledi.

İTÜ Vodafone Future Lab'da Vodafone Türkiye'nin 30'dan fazla geleceğin teknolojisini bugünden sergilediğine dikkati çeken Sayan, bu ve benzeri projelerin önemli olduğunu dile getirdi. Sayan, "İTÜ ve Vodafone bir araya gelerek, Türkiye'nin dijital dönüşümünde 'ben de varım' dedi." ifadelerini kullandı.

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin öneminin arttığına dikkati çeken Sayan, gelişen ve değişen dünyada bu değişime uyum sağlamanın öneminden bahsetti.

Sayan, Türkiye'nin de adımlarını bu doğrultuda attığını belirterek, şunları kaydetti:

"Her şeyin bu kadar hızlı ilerlediği bu dünyada geri kalmamız mümkün değil. Bunun için de tek çıkar yolumuz kendi teknolojimizi üretmek. Yerli milli teknolojileri geliştirmek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyetle üzerinde durduğu bir konu. Gelişmiş ülkelerle yarışabilmemiz adına, Milli Teknoloji Hamlesi ve içinde yaptığımız iş ve işlemler bizim için vazgeçilmez. Teknolojiyi mümkün olan en yüksek ölçüde yerli ve milli imkanlarla üreten ülkelerden biri olmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu alanda en önemli çalışmalardan biri de, tüm dünyayla eş zamanlı olarak 5G teknolojisini ülkemize kazandırmak."





- "Şebeke yatırımları içinde yerli ürünlerin payı çift haneli rakamlarda"





4,5G ihalesi hazırlık sürecinde, haberleşme sektöründe kullanılan yazılım ve donanım gibi yüksek katma değerli ürünlerin yerli ve milli imkanlarla karşılanmasına verilen önemin kritikliğine dikkati çeken Sayan, bunun yansıması olarak da işletmecilere yerlilikle ilgili ciddi yükümlülükler getirildiğini, bunu yakından takip ettiklerini anımsattı.

Sayan, konuşmasına şöyle devam etti:

"4,5G yükümlülükleri kapsamında, şebeke yatırımları içinde yerli ürünlerin payının çift haneli rakamlarda olduğunu müjdeliyoruz ama henüz bunun istediğimiz seviye olmadığını her zaman vurguluyoruz. 4,5G teknolojisinin ilk hizmete girdiği 2016 yılında bu oran yüzde 1-2 seviyesindeydi. Son yıllarda yürütülen yerlileşme çalışmalarının büyük etkisini görüyoruz. 4,5G yetkilendirmesi kapsamında, mobil işletmecilerimiz tarafından yıllık ortalama 1,5 milyar TL'lik donanım ve yazılım yatırımının bugün itibarıyla en az yüzde 45'inin yerli olması gerekiyor."

Ömer Fatih Sayan, ULAK baz istasyonunun 500'den fazla sahada aktif olarak kullanıldığını, ticari şebekelerle ilgili de testlerin tamamlandığını aktardı.





- "e-SIM yakında tüm dünyada ve ülkemizde de sergilenmeye başlayacak"









Konuşmasında e-SIM konusuna da değinen Sayan, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"e-SIM yakında tüm dünyada ve ülkemizde de sergilenmeye başlayacak. Söz konusu SIM kartların yönetiminde kullanılacak tüm sunucuların ve sistemlerin yurt içinde yer alması konusunda BTK gerekli hassasiyeti gösteriyor. Şimdi bu teknolojinin ülkemize, yine belli oranlarda yerlilik şartıyla getirilerek, hizmete sunulması gerekiyor. e-SIM'de öne çıkan, SIM kartların cihaza gömülü halde gelmesi ve cihazın kullanımı süresince de bunun değiştirilmemesi. Cihazın ömrü boyunca aynı mobil işletmeciden adeta hizmet alma zorunluluğu gibi bir durum söz konusu şu an.

Bu yüzden otomobil firmalarından çok iyi bildiklerimiz, tek bir operatöre bağlı şekilde kendi hizmet vermek istiyor. İşin kontrolünün iletişim firmalarında değil, kendilerinde olmasını, katma değerli servisleri de kendileri vermek istiyor. Bizim buradaki duruşumuz net, yerli ve milli imkanlarla olması konusunda tüm operatörlerimizle çalışıyor adımlarımızı bu şekilde atıyoruz."

Sayan, "Ankara'da 5G Vadisi ile yaptığımız işi, İTÜ'nün önderliğinde, İstanbul'da da devam ettirmeyle ilgili çalışmamız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bunu da açıklayacağız." dedi.





- "İTÜ Vodafone Future Lab, yeni nesil teknolojiler konusunda çalışma fırsatı oluşturacak"





İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ Vodafone Future Lab'ın, yeni nesil teknolojiler konusunda öğrenci ve öğretim üyelerine çalışma fırsatı oluşturacağını ile getirdi.

İTÜ Vodafone Future Lab'da, IoT, VR ve yapay zeka alanındaki yeni nesil teknolojilerle araştırmacıların buluşacaklarının altını çizen Karaca, "Akıllı teknoloji üssümüz hem Vodafone'un mevcut teknolojilerinin tecrübe edilebildiği bir laboratuvar, hem de burslu lisansüstü ve lisans öğrencilerimizin neredeyse tamamı yerli paydaşlarla proje geliştirdikleri bir inovasyon merkezi olacak. İTÜ Vodafone Future Lab aslında eğitim alanında da yeni bir dönemin ve dönüşümün de habercisi." değerlendirmesinde bulundu.

İTÜ Vodafone Future Lab'ı bir "keşif gemisi"ne benzeten Prof. Dr. Karaca, "Belki günümüz keşifleri ahşap gemilerle yapılmıyor ama karşımızda bir kez daha yeni bir dünya var. Future Lab'daki araştırmacılarımız buraya henüz ayak basmış öncüler olarak, yeni bir dünyanın sunduğu olasılıkları keşfetmek için var." diye konuştu.





- “İTÜ Vodafone Future Lab’ı, Türkiye’nin “teknoloji üssü’ olarak konumlandırıyoruz”





Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, merkezi açmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bağladığı nesne sayısı itibariyle dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı olan Vodafone Grubu'nun deneyimini aktaracaklarını, İTÜ Vodafone Future Lab'i, Türkiye'nin "teknoloji üssü" olarak konumlandırdıklarını söyledi.

Türkiye'yi geleceğin teknolojileriyle buluşturdukları merkez ile, 5G yolunda Türkiye'de IoT ve yapay zeka odağında hayata geçirdikleri yatırımları bir adım daha ileri taşıdıklarını belirten Deegan, şöyle devam etti:

"Vodafone olarak uzaktan yönetim, etkin çalışma ve operasyonel mükemmellik alanlarında geliştirdiğimiz 34 akıllı teknoloji çözümünü sergilediğimiz ve neredeyse tamamı yerli 30 partner ile çalıştığımız bu merkezde, işletmelerin geleceğin teknolojilerini bizzat deneyimlemelerini ve ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirilebilmesini sağlıyoruz.

Buna göre artık İTÜ Vodafone Future Lab ile ister kamu, ister özel sektör olsun, geleceğin dünyasında rekabete hazırlanmak isteyen, işini büyütmeyi hedefleyen her işletmeye, her kuruma, bu çalışma gruplarıyla bir araya gelme ve kendi işletmesine özel akıllı çözümlere ulaşma imkanı sunuyoruz. İTÜ Vodafone Future Lab, hızla dijitalleşip akıllanan dünyada, Türkiye'yi yeni rekabet koşullarına hazırlayan bir teknoloji üssü olarak hizmet verecek."

Deegan, yerli teknoloji üreterek Türkiye'den dünyaya ihraç edeceklerine işaret ederek, merkezde Vodafone Ar-Ge ekibi ve İTÜ doktora öğrencilerinden oluşturdukları çalışma gruplarıyla ürettikleri yeni projelere verdikleri önemden bahsetti.

Colman Deegan, "İTÜ Vodafone Future Lab'da halen 7 lisansüstü ve 1 lisans projesinde burslu toplam 25 öğrencimiz çalışıyor. Nihai hedefimiz, her sene burs verdiğimiz 25 lisans, lisansüstü ve doktora öğrencisi de dahil olmak üzere, yerli girişimci iş ortaklarımızla birlikte Türkiye'de teknoloji üreterek, bu teknolojileri dünyaya ihraç edebilmek. Vodafone olarak, Türkiye’nin yerli teknoloji üretiminin artırılması yolunda, desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.





- "Üniversite iş birliği ile hayata geçirilen ilk teknoloji merkezi"





Toplantıda verilen bilgiye göre, iş birliği kapsamında İTÜ Ayazağa kampüsünde açılan teknoloji merkezi "İTÜ Vodafone Future Lab"da, İTÜ öğrencilerinden oluşan proje grupları, yeni teknoloji çözümleri geliştirebilecek ve bu çözümler, Vodafone'un desteğiyle ürüne dönüştürülerek dünyaya ihraç edilebilecek.

İTÜ Vodafone Future Lab'da, Vodafone'un IoT ve 5G'de geliştirdiği en yeni aktivasyonlar sergilenecek ve işletmelere geleceğin teknolojilerini bizzat deneyimleme fırsatı sunularak ihtiyaçlarına uygun yeni nesil teknoloji çözümleri geliştirilecek.

Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında Vodafone Grubu'nun tüm teknoloji bilgi birikimini aktaracağı merkezde, işletmelerin dijitalleşmeye paralel olarak iş yapış şekillerini dönüştürebilmelerine ve yakalayacakları rekabet avantajıyla işlerini büyütebilmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Vodafone'un İspanya, İtalya, Almanya ve İngiltere’den sonra Türkiye'de kurduğu merkez, bir üniversite iş birliği ile hayata geçirilen ilk teknoloji merkezi olma özelliği taşıyor.





- "5G odasında örnek vakalar sergileniyor"





Kurum ve şirketlere Nesnelerin İnterneti (IoT) ve bulut teknolojisinin getireceği yeni dünyayı daha yakından inceleme imkanı sunan İTÜ Vodafone Future Lab, Uçtan Uca Çözümler Alanı, Vodafone İnovasyon Çalıştay Odası, 5G Odası, İTÜ Ar-Ge Alanı olmak üzere, 4 farklı sahadan oluşuyor.

Deneyimlenebilecek inovatif ürün ve servisler arasında 5G uygulamaları, akıllı şehir teknolojileri, akıllı enerji sistemleri, akıllı tarım sistemleri, akıllı araç sistemleri, dijital perakende servisleri, hibrit bulut, bulut santral ve Red Kontrol gibi çözümler yer alıyor.

Merkezde Vodafone müşterisi olsun olmasın tüm işletmeler, Vodafone'un hayata geçirdiği inovatif ürün ve servislerini deneyimleyebilecek.

5G odasında yeni nesil teknolojinin farklı sektörlere getireceği örnek vakalar sergilenecek.

Vodafone Türkiye, dijital iş ortakları için İTÜ Vodafone Future Lab'da düzenlediği İnovasyon Çalıştay Günleri ile de ihtiyaca özel tasarladığı inovatif çözümler ile işletmelerin işlerini güçlendirmeye katkıda bulunmaya devam edecek.