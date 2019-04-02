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İTÜ'de güneş enerjisi laboratuvarı kurulacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Alman enerji devi Sybac Solar arasındaki iş birliği kapsamında üniversitede güneş enerjisi laboratuvarı kurulacağı bildirildi.İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın...

İTÜ'de güneş enerjisi laboratuvarı kurulacak
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Alman enerji devi Sybac Solar arasındaki iş birliği kapsamında üniversitede güneş enerjisi laboratuvarı kurulacağı bildirildi.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi tarlasını kuran Alman enerji şirketi Sybac Solar ile iş birliği protokolü imzalandı.

Söz konusu iş birliği kapsamında, akademisyenler, mühendisler ve uzmanlar güneş enerjisi sektörüne ilişkin çalışmalar yapacak ve Türkiye'nin bu alandaki gelişimine katkı sağlanacak.

İTÜ ve Sybac Solar'ın ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında üniversitenin Ayazağa yerleşkesinde yer alan Elektrik-Elektronik Fakültesine kapsamlı bir güneş enerjisi laboratuvarı kurulacak.


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GÜNEŞ ENERJİSİGüneş Enerjisi LaboratuvarıItüSybac Solar
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