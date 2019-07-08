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İyi fiyata iyi kahve McDonald’s’ta

Kaliteli lezzetleri her zaman en uygun fiyatlarla sunan McDonald’s Türkiye, kaliteli kahve içmek isteyen müşterilerini yeni reklam kampanyasıyla restoranlarına davet ediyor.

İyi fiyata iyi kahve McDonald’s’ta
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Müşterilerine en iyi lezzet deneyimini yaşatmayı amaçlayan McDonald’s Türkiye, uygun fiyatlı ve kaliteli kahvelerini konu alan yeni reklam serisinde, üçüncü nesil kahve dükkanlarına gönderme yaptı.

“Siz istemediniz, biz de yapmadık" sloganıyla yola çıkılan ve üç farklı filmden oluşan seride, yeni nesil kahvecilerin abartılı sunumları konu ediliyor. Filmde, McDonald’s çalışanı barista kıyafetiyle “6 TL farkla kahvenizin üzerine isminizi yazalım mı” diye soruyor. Tüketiciyi gülümseten reklam filmi, iyi fiyata iyi kahvenin McDonald’s’larda içilebildiği mesajı veriyor. 

McDonald\'s Türkiye'nin yüzde 100 Arabica çekirdeklerinden ürettiği filtre kahvesi 1 liradan, Americano'su 4.5 liradan, Latte'si ise 5 liradan satışa sunuluyor.

Türkiye’de McDonald’s

‘BrandZ En Değerli 100 Küresel Marka’ çalışmasına göre dünyanın en değerli 10’uncu markası olan ve Türkiye’de ilk restoranını 1986 yılında açan McDonald’s, 2005 yılından bu yana Anadolu Grubu (Anadolu Endüstri Holding) çatısı altında faaliyet göstermektedir. McDonald’s, bugün yaklaşık 255 restoranı ve 6000 civarında çalışanı ile yılda 100 milyon kişiye hizmet vermektedir. McDonald’s, sunduğu ürün ve hizmetlerin %98’ini Türkiye’de üretim yapan tedarikçilerden temin etmektedir. 

McDCafé

McCafé yaklaşık 20 yıl önce Avustralya’da doğmuş bir konsepttir. Dünyada 32 ülkede 1300’den fazla restoranda faaliyet gösteren kahve zinciri McCafé, Türkiye’de McDCafé adıyla 32 McDonald’s restoranında hizmet vermektedir. McDCafé’lerde, Espresso’dan Capuccino’ya, Flatwhite’dan Americano’ya, Latte’den Türk kahvesine, Frappe’den, Smoothie’ye kadar, birçok sıcak ve soğuk içecek seçeneklerinin yanında birbirinden lezzetli kek ve muffin gibi damak zevkine hitap eden yiyecekler de bulunmaktadır. 

 

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