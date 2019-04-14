İyi Geceler Ekonomi

Zirve “Piyasalara Genel Bakış ve Yatırımcı Stratejileri” ve “2019 Yılı Genel Ekonomik Gelişmeler ve Piyasalara Dair Beklentiler” konulu iki panel, Teknik ve Temel Analiz Eğitimi olarak gerçekleşti.Habertürk Ekonomi Müdürü Serdar Kuter'in moderatörlüğünde Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, NoorCM Kurumsal İlişkiler Müdürüve NoorCM Pazarlama Müdürü Ahmet Uluhan gibi isimlerin oluşturduğu panelistler ile piyasa beklentileri ve yatırımcı stratejileri masaya yatırıldı.Panelistler Dünya ve Türkiye’nin Ekonomik tablosunu tüm ayrıntılarıyla analiz ederek, derinlemesine bir bakışla, yurtiçi ve yurt dışındaki politik, ekonomik ve sektörel gelişmelerin analizini yaparak, bilgi vermeye ekonomik gelişmeler, hisse senedi, faiz, döviz ve emtia piyasalarına yönelik bilgiler sundular.Dünyada para politikaları daha sıkı oluşu, likiditenin azaldığı, Yurt dışı piyasalarda kararsız seyirlerin devam ettiği, Hem Avrupa hem de ABD’de piyasalar karışık seyretdiği, yön bulmakta zorlanan endeksler. Dünya ekonomi durgunluğun rezesyon sınırına dayandığı.Türkiye’de önemli bir sebze sıkıntısı olduğu, yiyecek ve içecek perakende satışlarındaki artışla ülke genelinde kilit gıda maddelerinde fiyat artışlarının fiyat enflasyonu, 2019 yılı olarak Türkiye yolu pek güzel olmadığı, İhracattan fazlasını ithal eden ciddi bir ekonomik etki beklediği, % 20'den fazla olan enflasyon önemli sorun olarak dile getirildi. Türkiye’den yabancı yatırımcıların paralarını Türk hisse senetlerinden ve tahvillerinden çekebileceği, dolayısiyle işsizlik artacağı, kurdaki düşüş Türk vatandaşları için geçim masraflarını arttıracağı söylendi. Türkiye'nin net dış borcu. Özel sektörün borcu kısa vadeli Türk kamu kesimi borcu Bankacılık sektörünün dış borç stoku gözler önüne serildi. Borcun yarısının ABD Doları, Avro cinsinden olduğu, ABD Federal Reserve, faiz oranlarını artırmayı planladığı gerçegiyle, Bu nedenle, dolar cinsinden borçlu olan Türk şirketleri 2019'da kredi geri ödemelerinin çok daha pahalı olacağı.Yapısal reformların köklü radikal reform olmadığı, bir takım düzenlemeler olduğu, beklenen reformu kapsamadığı düşünce hakimdi. ABD ile Türkiye arasındaki gerilimi yeniden alevlemesi yeni sorunlar. Ekonominin kötü sinyalleri durumumuzu belirledi.İkinci Panel “2019 Yılı Genel Ekonomik Gelişmeler ve Piyasalara Dair Beklentiler" Prof.Dr.Erhan Aslanoğlu – Mert Yılmaz görüşleride; Ekonominin, bu yıl yüksek enflasyon, işsizlik ve döviz kuru zayıflığı nedeniyle sürekli yüksek iç talep nedeniyle daralacağı, döviz kurundaki dalgalanmalar ve kalıcı jeopolitik gerginliklerin görünümü bulanık,bir 2019 yılı olacağı. Zorlu ekonomik koşullar, finansman koşullarının sıkılaştırılması ve lirada zayıflama, Türk bankaları üzerindeki baskıyı daha da artıracağı görüşüydü.Hiperaktif geçen zirvede katılımcılar soru ve katkıları ön görüleri ise; Küresel gelişmelere karşı korunmanın yolu, portföy çeşitlendirmesi, Ekonomik veri açıklamalarına dayalı makro ekonomik yorumlar, çıkış yolu için, Uluslararası Para Fonu'ndan kredi alabilirliği, Katar ve Çin’den yapılan mali yardım Türkiye’ye de yardımcı olabilirliği, Uzun süreli bastırılmış ekonomik büyüme öngörü, beklenenden daha az dik olsa da, uzun bir daralma dönemi öngörüsü, İyileşmenin yavaş olacağı trend artışının 2020 yılına kadar geri dönmeyeceği inancı.Enflasyon çift haneli rakamlarda kalmaya devam edeceği, Şeklinde özetlenebilir.NoorCM Araştırma Uzmanı Uğur Aydın ile Teknik ve Temel analiz eğitiminde altın ve dolar ortak sorulardı. Dolar üzerinden alınan altın, farketmiyen bir yatırım olduğu trendlerle izah edildi.NoorCM Stratejist, finans uzmanı, ekonomist Arzu Toktay ile söyleşi gerçekleştirdik. Türev Piyasalar, Vadeli işlemlerin Avantajları, Vadeli işlemlerin özellikleri Standardizasyon, Vadeli piyasaların aktörleri, Sigorta yapanlar (Hedge), Risk yönetimi temel kavramları (hedging temelleri, Vandalia Hisse Senedi Endeksi ve Kullanımı, Portföy Sistematik Risk Kontrolü (Beta), Put Opsiyonu (Varant) ile Sigorta hakkında konuşuyoruz. Spekülasyon ve spread trading sorumuza Vadeli piyasalarda spekülasyon mekaniği çok kolaydır, düşük maliyetlidir, kaldıraç avantajı vardır! ve son derece heyecan verici olabilir. yatırımcılar çok kısa (scalpers), orta ve uzun vadede işlem yaparlar.(örnek VIOP). Konservatif yatırımcılar spread yapabilir. Banka hisselerinin endeksi taşıyacağını düşünen yatırımcı VIOP’da İMKB-30 satın alırken, İMKB 100 açığa satabilir cevabı alıyoruz. Yatırım Sacayağı Para Yönetimi Trade Yönetimi, teknik analiz hakkında bilgiler alıyoruz. Firmasında seminer verdiklerini nitelikli finans uzman eleman yetişdirdiklerini ilave ediyor.