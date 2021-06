İyi yaşam hareketine yine destek verdi

sahibinden.com, Türkiye’den doğarak tüm dünyaya yayılan ve herkesi “iyi yaşam” konusunda bilinçlenmeye davet eden Global Wellness Day’in 6.kez ana sponsoru oldu. Bu yıl, etkinlik esnasında 12 saat kesintisiz global canlı yayın yapılacak.

İnsanların hayatlarına dokunarak hayallerine ulaşmasına aracılık eden sahibinden.com, Global Wellness Day’in 7. kez ana sponsoru oldu. sahibinden.com, bedensel ve ruhsal olarak iyi yaşama bilincini dünyaya yaymayı hedefleyen Global Wellness Day hareketine destek olarak bu hareketin daha fazla bireyin hayatına dokunmasını hedefliyor.

Yeni Zelanda’dan başlayıp Los Angeles’ta son bulacak 12 saatlik canlı yayın kutlamasına dünyanın dört bir yanından katılacak olan ünlü ve uzman isimler fiziksel, ruhsal ve zihinsel sağlığın önemini vurgulamak için çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

Etkinliğin katılımcıları arasında yer alan Uluslararası Aktör ve Senarist Said Taghmaoui, İngiltere’nin Gençlik ve Ruh Sağlığı Elçisi Dr. Alex George, Manevi Lider ve Barış Elçisi Sri Sri Ravi Shankar küresel meditasyon seansına liderlik edecek. Ödüllü Görüntü Yönetmeni, ve Yapımcı Louie Schwartzberg, Hayırsever, Rancho la Puerta'nın Kurucu Ortağı ve "İyi Yaşamın Babannesi" Deborah Szekely, YouTube'da 9,4 milyondan fazla izlenmesi olan Shaolin Temple Avrupa’nın Müdürü Master Shi Heng-Yi, New York Times'ın en çok satan yazarı ve zihin, beden ve ruh sağlığı uzmanı Kimberly Snyder, Biyofizikçi ve eski NASA bilim adamı Fred Maxik, sosyal ve çevresel değişim için müzik yapan uluslararası sanatçılar grubu – NYADO, Polonyalı Akordeon Virtüözü – Marcin Wyrostek, Opera Sanatçısı – Boyd Owen, İrlandalı Vegan Beslenme Uzmanları Steve & Dave (The Happy Pear), Yazar, Konuşmacı ve Bütünsel Yaşam Mentoru Clara Seren Amram, Ünlü Yogi ve Yoga Revealed’ın Kurucusu – Andrew Sealy, Nörobilimci ve İtalya, Parma Üniversitesi Stres Fizyolojisi Laboratuvarı Başkanı – Dr. Andrea Sgoifo; Global Wellness Institute Başkanı ve CEO'su – Susie Ellis etkinliğin katılımcıları arasında yer alacak. Global Wellness Day Kurucusu Belgin Aksoy ve oğlu ise tandem yamaç paraşüt uçuşu yapacak ve Dünya Rekortmeni Wingsuit BASE Jumper Cengiz Koçak, iki yamaç paraşütü arasından adrenalin dolu atlamasıyla nefes kesecek.

“Fiziksel, zihinsel ve duygusal denge önemli”

sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş “ Bir yılı aşkın süredir tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan pandeminin zorlayıcı koşullarını sadece ruhsal değil aynı zamanda bedensel olarak da derinden hissediyoruz. Bu dönemde sağlığımızı koruyabilmenin, yaşamımızın kıymetini bilmenin önemini daha da iyi anlıyoruz. Türkiye’yi hayalleriyle buluşturmak amacıyla çıktığımız yolda; iyi hizmet sunmanın ön koşulunun sağlıklı ve iyi yaşamdan geçtiğine inanıyoruz. Attığımız her adımda bu anlayışı yaşatmaya çalışan bir kurum olarak tüm ekibimizle Global Wellness Day hareketinin bir parçası olmayı sürdürüyoruz. İyi bir yaşam için; fiziksel, zihinsel ve duygusal dengenin bir bütün olarak korunduğu iyi yaşam felsefesini desteklemekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

