İyi yatak sattı hedefleri aştı

Türkiye’de yatak sektörünün önemli oyuncularından Bambi Yatak, pandemi sürecinde yatırımlarına ara vermeyerek hem istihdama hem de ekonomiye katkı sağlamayı sürdürdü. Sektörde 50 yıllık bilgi birikimi ve tecrübeye sahip Bambi, 2020 yılsonunda yurt içi satış noktalarını 500’e, çalışan sayısını ise 720’ye ulaştırdı. Şirket tüm dünyada var olan ekonomik istikrarsızlığa rağmen hedeflerinin üzerine çıkarak yılı yüzde 65 büyüme ile kapatmayı başardı.

Tüm dünyayı sosyal ve ekonomik açıdan sarsan Covid-19 pandemisi, 20 milyar dolarlık küresel yatak pazarında da yeni standartlar yarattı. Dünyanın 20 farklı ülkesinde 100 noktada faaliyet gösteren Bambi Yatak, süreç içerisinde yurt dışında yeni ihraç pazarlarına odaklanırken, yurt içinde ise mağaza yatırımlarıyla gücüne güç katmaya devam etti. Pandemiye rağmen 2020 yılı sonunda 500 mağazaya ulaşan Bambi, İzmir Torbalı’da ise 40 bin metrekarelik kapalı alanda kurulu fabrikasına, 25 milyon TL’lik yeni ek yatırımla +30 bin m2 daha ekledi. Bambi Yatak, günlük üretim kapasitesini 800 adetten 1500 adete çıkartmak yönündeki çalışmalarını da hızla sürdürüyor.

“Fabrika yatırımımız ile istihdama pozitif katkı sağladık”

Covid-19’la birlikte mobilya sektörüne talebin arttığına işaret eden Bambi Yatak Yönetim Kurulu Tyesi Emre Gökmen, 2020 yılı içinde artan taleple birlikte mağaza yatırımlarını hızlandırdıklarını açıkladı. Gökmen, “Yurt içinde mağaza sayımızdaki artış yıl içinde devam etti. Şu aşamada yurt içinde 500, yurt dışında ise 100 farklı satış noktasına ulaştık, büyümemiz kesintisiz devam edecek.” dedi. İzmir fabrikasına yaptıkları ek yatırımın istihdamı da pozitif yönde etkilediğinin altını çizen Gökmen, “Çalışan sayımızı bu yıl 270 kişi daha artırdık. Böylelikle Bambi Ailesi 720 kişiye ulaştı” bilgisini verdi. İhracat çalışmalarında mevcut pazarlara ek olarak Balkan ülkelerine de odaklandıklarını söyleyen Gökmen “Her yıl Bambi Yatak olarak minimum yüzde 50 büyüme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl pandemiye rağmen hedeflerimizin üzerine çıkarak yüzde 65 büyüme kaydettik. Mevcut hedeflerimizi dahi aşan bu noktaya gelişimizde elbette yaptığımız yoğun iletişim çalışmaları, doğru pazarlama stratejimiz, indirim ve kampanyalarımız da etkili oldu.” açıklamasında bulundu.

“Ciromuzun yüzde 1’ini Ar-Ge’ye ayırıyoruz”

Ar-Ge’nin sürdürülebilir büyümedeki en önemli faktörlerden biri olduğuna işaret eden Gökmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüketiciler, hayatının birçok noktasına değen teknolojiyi, uyuyarak geçirdiği yatağında da aramaya başladı. Biz de bu bilinçle Ar-Ge ve inovasyona önem vererek müşterimizin ihtiyaç ve beklentilerine en doğru şekilde cevap verebilmek için teknolojiyi ürünlerimize kodluyoruz. Bambi olarak her yıl ciromuzun yüzde 1’ini Ar-Ge yatırımlarına ayırıyoruz. 2020 yılında da bu yaklaşımımızdan taviz vermedik.’’